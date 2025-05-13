新北警辦案A走毒品、現金 收賄助毒販調包遭求重刑

新北市刑警大隊前偵查佐陳葵豪，去年偵辦毒販黃有德時，趁機A走海洛因10克及現金40萬，又收賄20萬以自己尿液和冰糖，調包黃男尿液檢體及所查扣毒品。新北地檢署依貪汙治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物、違背職務行收賄罪起訴陳、黃2人，並對陳員求處重刑。

起訴指出，去年1月25日陳員負責偵辦、搜索黃男毒品案，在黃男住處起出海洛因4包、安非他命3包共重266克，以及疑似毒品交易所得的40萬元，不料陳員竟未將其中一包10克海洛因及40萬現金，未登錄扣押物品目錄表加以A走。

事後陳葵豪擔心東窗事發，與黃男協議僅移送持有毒品罪，並承諾將占比最大的安非他命調包，於是在市刑大廁所內，將自己尿液調包為黃男尿液，充當黃男檢體。

數日後，黃男透過女友手機聯繫陳員，表示願意以高於市價的20萬元買回被查扣的安毒，2人於是在2月中相約新北市刑大停車場，商議由陳員隔月趁機以冰糖調包先前黃遭查扣的安非他命。倒出大部分後把冰糖加進去後，再把調包的安非他命占為己有。