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新北警辦案A走毒品、現金 收賄助毒販調包遭求重刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市刑警大隊前偵查佐陳葵豪，去年偵辦毒販黃有德時，趁機A走海洛因10克及現金40萬，又收賄20萬以自己尿液和冰糖，調包黃男尿液檢體及所查扣毒品。新北地檢署依貪汙治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物、違背職務行收賄罪起訴陳、黃2人，並對陳員求處重刑。

起訴指出，去年1月25日陳員負責偵辦、搜索黃男毒品案，在黃男住處起出海洛因4包、安非他命3包共重266克，以及疑似毒品交易所得的40萬元，不料陳員竟未將其中一包10克海洛因及40萬現金，未登錄扣押物品目錄表加以A走。

事後陳葵豪擔心東窗事發，與黃男協議僅移送持有毒品罪，並承諾將占比最大的安非他命調包，於是在市刑大廁所內，將自己尿液調包為黃男尿液，充當黃男檢體。

數日後，黃男透過女友手機聯繫陳員，表示願意以高於市價的20萬元買回被查扣的安毒，2人於是在2月中相約新北市刑大停車場，商議由陳員隔月趁機以冰糖調包先前黃遭查扣的安非他命。倒出大部分後把冰糖加進去後，再把調包的安非他命占為己有。

陳員到案後，僅坦承A走40萬元，也願歸還犯罪所得，卻辯稱以為是葡萄糖才未查扣，但因黃男已指證歷歷，加上黃男送檢尿液DNA不符，檢察官認定陳員身為執法人員，竟侵占贓證物，還期約收賂輕縱毒販，嚴重敗壞官箴、惡性重大，因此建請法官從重量刑。

新北市刑警大隊前偵查佐陳葵豪，去年偵辦毒販黃有德時，趁機A走毒品及現金，又收賄協助調包黃男尿液檢體及所查扣毒品，遭新北地檢署依貪汙治罪條例起訴並求處重刑。圖／聯合報系資料照片
新北市刑警大隊前偵查佐陳葵豪，去年偵辦毒販黃有德時，趁機A走毒品及現金，又收賄協助調包黃男尿液檢體及所查扣毒品，遭新北地檢署依貪汙治罪條例起訴並求處重刑。圖／聯合報系資料照片

安非他命 毒品

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