快訊

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

《核管法》三讀通過！核電廠運轉年限「最多再延長20年」

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

雇人砍71棵保安林木 他被判6月獲緩刑

中央社／ 彰化13日電

林姓男子雇用工人砍伐國土保安用地71棵造林木，事後被森林護管員巡視發現，彰化地院將林男依涉犯森林法非法墾殖罪處6月刑期，緩刑2年，須向公庫支付6萬元，可上訴。

台灣彰化地方法院今天公布判決書，林姓男子明知彰化縣某水源涵養保安林為農業部林業及自然保育署南投分署管理的國土保安用地，也為水土保持法規定山坡地，不得擅自墾殖，卻於民國112年雇用不知情工人使用鏈鋸，砍伐71棵造林木。

林保署南投分署森林護管員於112年2月巡視該地時，發現多棵樹木遭鏈鋸鋸斷，緊急回報。據統計，遭砍伐的造林木材積共約8.28立方公尺，價值新台幣1萬餘元。

彰化地院認為，林男未經主管機關同意擅自僱人砍伐樹木，可能破壞原有生態環境、地貌，有害於水土、森林保育工作，影響自然生態永續經營，實不足取，審酌其坦承犯行且願意賠償等，依犯森林法非法墾殖罪處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年。

法官為讓林男對自身行為有所警惕，培養正確法治觀念，要求他應向公庫支付6萬元，並於緩刑期內參加法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。

南投 工人

延伸閱讀

藝人NONO涉性侵！一審判2年6月 律師：判決偏輕、二審不可能緩刑

國際保育學者「熊爸爸」來台 文大生將赴馬國移地學習

尾隨「長髮女」進公寓竟是男的 酒吧日本店東硬逼口交二審獲緩刑

失戀男不滿被分手 竟恐嚇+掐頸前女友：可怕的是我養的小鬼 下場曝光

相關新聞

新北警辦案A走毒品、現金 收賄助毒販調包遭求重刑

新北市刑警大隊前偵查佐陳葵豪，去年偵辦毒販黃有德時，趁機A走海洛因10克及現金40萬，又收賄20萬以自己尿液和冰糖，調包...

欠稅9年屢催不繳...他遭查扣生財工具 急繳清12萬贖車

新竹市某工程行陳姓負責人長期滯欠使用牌照稅、高速公路通行費及罰鍰等共228筆，累積金額12萬餘元，因屢催不繳遭強制執行。...

情侶冒名誣告169案...害378人濫訴纏身 法院重判男友14年

台南市陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，竟涉嫌假冒債權人或他人名義 ，向全台19個地檢署誣告378人次，甚至偽造不...

竹聯幫跨境虛擬幣詐欺案 竹檢起訴吳姓首腦等22人

新竹地檢署破獲跨境虛擬幣詐欺集團，有竹聯幫背景的吳男組織集團，透過泰達幣（USDT）進行虛假交易與金流移轉掩蓋犯罪事實。...

火辣美女專員頭像請6旬翁購買點數 註冊後可安排援交

65歲洪姓男子近日在「夜色俱樂部」網站聯繫上客服「開通專員-婉婉」，對方請他購買2萬3千元遊戲點數，等完成註冊就會將錢退...

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案 一審判刑7年8月、限制出境8月

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控內線交易「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，檢方認定交易製造1億元價差，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。