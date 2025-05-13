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竹聯幫跨境虛擬幣詐欺案 竹檢起訴吳姓首腦等22人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地檢署破獲跨境虛擬幣詐欺集團，有竹聯幫背景的吳男組織集團，透過泰達幣（USDT）進行虛假交易與金流移轉掩蓋犯罪事實。檢警歷時4個月追查，自基層車手向上溯源，成功逮捕22名嫌犯，今天依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例提起公訴，

檢警調查，有竹聯幫背景的吳男去年11月，夥同彭男成立詐欺集團，透過Telegram等通訊軟體廣招成員，建立組織結構嚴密、分工明確的詐欺洗錢集團。吳男利用其幫派背景，負責與境外詐騙機房「盤口」建立信任關係，並指示多名手下進行詐欺款項面交及金流處理。馮男及綽號「kiki」的不詳人士，擔任控台人員，透過通訊軟體串聯車手與「盤口」成員，依據提供的「水單」資料安排車手被害人面交款項。

金流部分，該集團透過將被害人兌換的泰達幣（USDT）交由吳男指定殷姓幣商處理，進行虛擬貨幣兌換及不法資金移轉。另透過飛幣手現場操作，製造合法交易假象，以掩飾犯罪事實。

檢警指出，中層幹部負責車手招募及贓款交收及集團車手分潤；而基層車手則與被害人面交詐騙款項，協助層層轉移金流以製造追查斷點。此外，集團下還有多名成員參與，分別加入合作子集團擔任車手，協助面交取款，以相同手法詐取財物，並透過斷點處理金流，隱匿犯罪所得流向。

新竹地檢署檢察官劉晏如自民國去年12月至今年4月間，以團隊辦案模式，偕同檢察官楊仲萍、黃依琳、黃安遠、李沛蓉等詐欺民生專組成員，自基層車手向上積極溯源，指揮警方搜索臺北、新北、桃園、台中地，成功破獲以吳男為首、具有竹聯幫幫派背景的大型虛擬貨幣詐欺洗錢集團及其子集團共9團，緝獲相關被告22人到案，並就主要被告吳男等9人向法院聲請羈押禁見獲准。

新竹地檢署表示，該跨境詐欺洗錢集團係透過虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行虛假交易進行洗錢，並藉由通訊軟體Telegram、Discord等聯繫犯罪，層層轉移金流以規避檢警追查。全案依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌起訴。

新竹檢警破獲以吳姓竹聯幫份子為首的詐欺集團。圖／新竹地檢署提供
新竹檢警破獲以吳姓竹聯幫份子為首的詐欺集團。圖／新竹地檢署提供

幫派 新竹 洗錢 竹聯幫 虛擬貨幣 詐欺 詐騙 車手

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