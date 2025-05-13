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火辣美女專員頭像請6旬翁購買點數 註冊後可安排援交

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

65歲洪姓男子近日在「夜色俱樂部」網站聯繫上客服「開通專員-婉婉」，對方請他購買2萬3千元遊戲點數，等完成註冊就會將錢退還，接下來就能安排美女與洪援交；洪昨天便前往超商買點數，卻支支吾吾不肯明說用途，店員立即通知警察到場攔截。

台南市安南區洪姓男子近日瀏覽「夜色俱樂部」網站，該網站宣稱可安排美女援交性交易，洪心動點選聯繫後，一名使用火辣絲襪美女頭像、自稱「開通專員-婉婉」的帳號便傳訊告知成為會員的方式，給予連結，要求點選進入註冊，之後便可下單。

「開通專員-婉婉」請洪繳交「資金、佣金」共2萬3千元，方能完成註冊，但這筆錢等註冊完成就會退還；繳交方式是到超商購買my card點數，洪一一配合辦理，昨天下午，他前往台南市警安中派出所轄區一間超商，向店員表示要購買Apple Store點數。

店員詢問洪是玩什麼遊戲、為什麼一次要買2萬3千元，洪支支吾吾、不願回答；店員研判洪可能遇上詐騙，通報派出所，警員林威助、林櫻蓉到場，經女警關懷慰問，洪才不好意思說出是在網路上找援交性交易，要繳註冊費才買點數。

警方詢問洪是跟誰聯繫、對方是怎麼說，經洪同意提供手機給員警檢視，警方一看就告知他遇上詐騙集團，等點數買下去，不但對方立刻消失無蹤、不可能安排交易，洪的錢也拿不回來；洪才恍然大悟，表示自己一路被誘導到超商，感謝警方及時告知。

第三分局表示，網路交友陷阱多，素未謀面的網友要求匯款、購買遊戲點數百分之百就是詐騙，提醒民眾提高警覺，切勿輕信歹徒話術伎倆，如遇可疑狀況，應立即撥打反詐專線165或報案電話110諮詢，小心求證才能遠離詐騙。

經女警林櫻蓉關懷慰問，洪姓男子才不好意思說出是在網路上找援交性交易，要繳註冊費才買點數。記者袁志豪／翻攝
經女警林櫻蓉關懷慰問，洪姓男子才不好意思說出是在網路上找援交性交易，要繳註冊費才買點數。記者袁志豪／翻攝
洪姓男子近日瀏覽「夜色俱樂部」網站，一名使用火辣絲襪美女頭像、自稱「開通專員-婉婉」的帳號傳訊告知成為會員的方式。記者袁志豪／翻攝
洪姓男子近日瀏覽「夜色俱樂部」網站，一名使用火辣絲襪美女頭像、自稱「開通專員-婉婉」的帳號傳訊告知成為會員的方式。記者袁志豪／翻攝
經女警林櫻蓉關懷慰問，洪姓男子才不好意思說出是在網路上找援交性交易，要繳註冊費才買點數。記者袁志豪／翻攝
經女警林櫻蓉關懷慰問，洪姓男子才不好意思說出是在網路上找援交性交易，要繳註冊費才買點數。記者袁志豪／翻攝
洪姓男子近日瀏覽「夜色俱樂部」網站，一名使用火辣絲襪美女頭像、自稱「開通專員-婉婉」的帳號傳訊告知成為會員的方式。記者袁志豪／翻攝
洪姓男子近日瀏覽「夜色俱樂部」網站，一名使用火辣絲襪美女頭像、自稱「開通專員-婉婉」的帳號傳訊告知成為會員的方式。記者袁志豪／翻攝

店員 詐騙集團 超商

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