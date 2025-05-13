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辜仲諒涉澄清湖大樓購地案 一審判刑7年8月、限制出境8月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控內線交易「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，檢方認定交易製造1億元價差，台北地檢署依違反證交法等罪起訴辜仲諒4人，法院審理，辜辯無罪，台北地院今判辜有期徒刑7年8月。

同案張明田判刑8年、林祥曦判刑9年6月、李聲凱判刑9年4月，宣判同時，合議庭諭示，辜仲諒、前中信金控財務長張明田、前中信銀副總經理林祥曦即日起限制出境出海8月。4人的判決可上訴。

辜仲諒擔任中國信託金融公司副董事長期間，為插旗兆豐金融控股公司，購入高度連結兆豐金融控股公司股票結構債。

其時，最高檢察署前特偵組偵辦認為，辜仲諒等拉抬兆豐金股價任意處分「紅火」獲利，將辜仲諒起訴，不過，台灣高等法院2018年年9月審判中，將檢方聲請併案審理的中信銀購買澄清湖大樓案、鳳山信用合作社、萬有紙廠、華王電機、奕行與奕銘公司等不良債權案，退回地檢署重新偵辦。

台北地檢署重新調查認定，辜仲諒、陳俊哲、中信銀證券投顧前董事李聲凱2005年指示中信銀向清美國際公司購買澄清湖大樓，價值8.5億元卻以9.5億元購得，價差高達1億元，違反證券交易法 。

檢方同時偵查認定，中信銀行於處理鳳山信合社、萬有紙廠、華王電機、奕行與奕銘公司不良債權案，陳俊哲、前中信金控財務長張明田、前中信銀副總經理林祥曦、李聲凱等人違反證券交易法特別背信等罪，將辜仲諒等人起訴，並對辜的前妹婿陳俊哲發布通緝。

中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片
中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片

中信 紅火案 辜仲諒

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