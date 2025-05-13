貸款1790萬投資「黃金粉末送運印度」卻上當 潛逃講師判賠1044萬
李姓男子參加「派宏財商菁英講座課程」，講師王派宏稱在香港設有黃金粉末加工廠，運至印度一趟可賺取12％價差，年報酬率保證36％，李以房屋貸款1790萬元匯至王的帳戶，還投資「派宏郵寄精品」203萬元。但王2019年便潛逃出境，李提告求償，台灣高等法院今判王派宏與共犯謝靜儀、林雅容連帶賠償1044萬元。
李姓男子2018年間接到林雅容設立的「學校老師沒教的賺錢秘密」臉書社團推播王派宏房地產投資課程，進而參加頂尖教育顧問公司說明會，同年底參加派宏財商菁英講座課程，並參加投資方案。
該方案由王派宏、謝靜儀共同策劃吸金方案，林雅容為頂尖公司及豐稪實業公司實際負責人，他們藉由頂尖公司以臉書或在各地召開說明會的方式，行銷王派宏的課程，推銷吸金方案，以紅利、利息吸引學員交付投資款。李姓男子砸了錢，卻沒拿到任何利潤，依約他應該拿到53萬7千元的利息，但王2019年4月28日卻潛逃出境，他提損害賠償訴訟，求償2046萬7千元。
高院民事庭審理後認為，是王派宏等3人扣除李姓原告罹於時效的應分擔部分及其他同案被告已清償部分後，應負的損害賠償責任計為1044萬元，逾此範圍則無理由，本案得上訴。
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