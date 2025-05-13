貸款1790萬投資「黃金粉末送運印度」卻上當 潛逃講師判賠1044萬

李姓男子參加「派宏財商菁英講座課程」，講師王派宏稱在香港設有黃金粉末加工廠，運至印度一趟可賺取12％價差，年報酬率保證36％，李以房屋貸款1790萬元匯至王的帳戶，還投資「派宏郵寄精品」203萬元。但王2019年便潛逃出境，李提告求償，台灣高等法院今判王派宏與共犯謝靜儀、林雅容連帶賠償1044萬元。

李姓男子2018年間接到林雅容設立的「學校老師沒教的賺錢秘密」臉書社團推播王派宏房地產投資課程，進而參加頂尖教育顧問公司說明會，同年底參加派宏財商菁英講座課程，並參加投資方案。

該方案由王派宏、謝靜儀共同策劃吸金方案，林雅容為頂尖公司及豐稪實業公司實際負責人，他們藉由頂尖公司以臉書或在各地召開說明會的方式，行銷王派宏的課程，推銷吸金方案，以紅利、利息吸引學員交付投資款。李姓男子砸了錢，卻沒拿到任何利潤，依約他應該拿到53萬7千元的利息，但王2019年4月28日卻潛逃出境，他提損害賠償訴訟，求償2046萬7千元。