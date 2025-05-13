台首支「海域化學事故技術小組」成軍 最貴設備660萬

海委會主委管碧玲今天宣布全台首支專責海域化學品事故應變隊伍「海域化學事故專業技術小組」正式成軍，這支技術小組由60人組成，配備價值660萬元的攜帶式氣相層析質譜儀等多種設備，象徵我國在海洋災害應變能量上邁出關鍵的一步。

海保署說，海域化學事故專業技術小組由60人組成，包含3位技術專家、5位應變人員、13位取得HNS（海上危害性物質）指揮級訓練資格者，以及來自中央與地方、橫跨海委會、環境部、內政部、交通部、經濟部等單位的39名海外受訓人員。未來將負責海域化學污染的即時偵測、快速處置及環境復原任務。

管碧玲說，兩年前帛琉籍貨輪「天使輪」在高雄外海沉沒，1300個貨櫃漂流，幸未載運化學品，未釀災害。「如果當時是化學品或毒品，後果難以想像，這讓我們意識到化學災害應變不能再空白。」她強調，台灣過去海洋災害防救多集中於油污染，雖已具成熟應變體系，但化學災害類型複雜、風險更高，亟需強化應對。

為提升應變能量，海委會過去3年持續選送人員赴法國、新加坡接受專業訓練，取得國際認證；環境部也在災害防救中心設立海洋化災專班，培訓指揮級幹部。此次小組的成立，即為跨部門整合與長期培訓成果的具體展現。

管碧玲說，技術小組能在災害初期迅速啟動、明確分工，即時應變並協助環境復原，是台灣提升海洋韌性的核心行動。每位成員都經專業訓練，熟悉任務流程，能在關鍵時刻發揮最大效能。

此次儀式也同步展示應變裝備，包括氣體偵測器、紅外線熱像儀、氣相層析質譜儀與傅立葉轉換紅外光譜儀，設備價格從2萬元到660萬元不等，兼顧快速篩檢與精密分析，強化對未知物質的辨識與應對能力。另搭配自給式空氣呼吸器與化學防護衣，確保前線人員在高風險環境中安全執行任務。