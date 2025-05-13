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新竹未成年車手詐財 拖累母親遭判連帶賠償100萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹一名陳姓少年因參與詐騙集團擔任車手，與其他成員合謀詐騙張姓女子100萬元，遭起訴提起損害賠償。新竹地方法院審理後認定，陳姓少年案發時未滿18歲，其法定代理人陳母，需與其一同負擔賠償責任。

新竹地方法院指出，陳姓少年於113年3月加入詐欺集團擔任取款車手，與其他成員合作，透過通訊軟體以假投資真詐財手法詐騙，使張女陷入錯誤，於同年4月2日在新竹市一間咖啡廳內交付100萬元現金。案發後，張女提起損害賠償訴訟，要求陳姓少年及其母共同負責。

根據法院判決，陳男於113年3月加入詐騙集團，擔任取款車手，與成員合謀透過通訊軟體，以假投資真詐財的手法，成功詐騙張女100萬元。張女於同年4月2日，將100萬元現金交給前來收款的陳男。案件發生後，張女提出訴訟，要求陳姓少年及其母親連帶賠償。陳姓少年與陳母經合法通知，既未到庭，亦未提出書狀答辯，新竹法院認原告的主張為可採。

法院審理發現，陳姓少年詐欺取財、洗錢等行為，侵害張女財產權，與該詐騙集團成員即屬共同侵權行為人，應負連帶賠償責任。而陳母是陳男的法定代理人，陳姓少年在案發時未滿18歲，屬限制行為能力人，應負連帶賠償責任，最後判賠兩人需須賠償100萬元。

詐騙集團 車手

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