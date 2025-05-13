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24小時26件酒駕！高雄酒駕連奪2命 警方壓力大噴出成果
高雄市3天發生2起酒駕肇事致死案，警方動員「大執法」取締酒駕。今天高雄警方統計昨天取締酒駕成效，1天就高達26件。
高雄市局規畫5月12日至5月14日，全市17個分局，執行取締酒駕大執法，針對各分局轄區酒駕熱點加強取締工強度，並針對酒吧、PUB、夜店、KTV、熱炒店、小吃部、工地等處所及周邊道路加強路檢攔查，防制酒駕違規行為。
高雄警方這項大執法勤務，昨天深夜才開始，但是連3天2起酒駕肇禍致死事故，引起社會關注，令各分局提前加強取締酒駕。警方統計，昨天凌晨零時至今天凌晨零時，24小時內，共計取締26件酒駕行為，其中10人呼氣酒測每公升超過0.25毫克，依公共危險罪嫌移送法辦，其餘16人吃罰單。
高雄5月10日凌晨發生鄭姓工地主任涉嫌酒駕，在三民區同盟三路釀1死4傷，李姓高職生喪命，5月12日凌晨，在鼓山區大順一路與龍德路口，又發生洪姓男子涉嫌酒後駕駛保時捷肇禍，致喑啞婦人死亡。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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