超逼真北檢傳票註明「抗傳即拘」嚇壞他 員警指出關鍵識破阻詐騙

76歲蘇姓老翁在LINE上收到「臺北地方法院地檢署」刑事傳票照片，指他涉及多件刑案，須將200萬存款交付監管，如拒絕將派員傳喚羈押。記者袁志豪／翻攝

76歲蘇姓老翁在LINE上收到陌生網友傳來的「臺北地方法院地檢署」刑事傳票照片，指他涉及多件刑案，須將200萬存款交付監管，如拒絕將派員傳喚羈押，傳票蓋上大大「抗傳即拘」；蘇嚇得趕緊前往領款，員警到場指出，有「法院」二字，即代表是假傳票。

台南市中西區76歲蘇姓老翁昨天下午3時許，在手機LINE上收到一明自稱「建宇」的帳號聯繫，對方稱是法院人員，傳送一張寫著大大的「臺北地方法院地檢署」傳票通知照片，上面有老翁姓名、出生年月日、身分證字號以及涉嫌罪名。

該傳票乍看之下十分逼真，寫著老翁涉嫌洗錢防治法以及非法擾亂金融秩序，承辦的是北檢端股，並有公文字號，蓋上「臺北地方法院地檢署署印」印章，旁邊更有醒目紅字註明「抗傳即拘」，甚至還有檢察官跟書記官的姓名。

自稱「建宇」的男子致電蘇姓老翁，聲稱老翁資料遭歹徒盜用，老翁目前因涉洗錢防治法及非法擾亂金融秩序被台北地院偵辦，須3日內將帳戶內款項領出，交由法院人員監管，逾期將依規定進行拘提及羈押；老翁信以為真，趕緊前往台南市中區區西門路的銀行。

老翁向行員表示要臨櫃提領200萬元，神情緊張，行員察覺有異，通報轄區台南市警第二分局海安派出所，員警黃游成、陳冠霖趕往處理；經警方關切，老翁出示手機中的LINE內容，表示收到刑事傳票，如果不將存款交付監管、到案說明，自己恐有牢獄之災，會被抓去關。

警員說明，檢警公文書送達有正確方式，絕對不會用LINE照片傳達，也不會要求民眾提款讓法院人員監管；此外，經仔細比對，該傳票與台北地檢署真正的刑事傳票仍有許多不同處，如最上方欄位應是被傳人地址、出生（籍貫），再來才是姓名、性別、出生年月日等。

警員指出，最關鍵的是現在地檢署跟法院早已分家，北檢傳票只會寫「臺灣臺北地方檢察署」，真正的署印也應該是「臺灣臺北地方檢察署署印」，與照片上既是陽春版、又加上「法院」版本明顯不同；老翁確認原來收到假傳票，鬆了一口氣，也打消提款念頭，感謝警方保住他的老本。

分局長劉怡宗表示，檢警偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡；民眾若接到電話提及涉案、司法調查、偵查不公開、監管帳戶等關鍵用語，請掛掉電話，不予理會，若有任何疑問都可撥打165反詐騙諮詢專線查證。