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機警保全報警！詐團沒拿10萬元就跑了 北市女「用這招」再助警逮車手

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓女子誤信網上假投資話術，日前拿著10萬元現金要在社區門口面交，保全閒聊時認定「有鬼」報警，車手沒拿到錢就先跑了，警方事後跟林女合作，假意稱「我把警察打發了」再約面交，順利逮獲車手余姓男子，警詢後依詐欺罪送辦。檢方複訊後，法官裁定羈押。

中山分局大直派出所2日獲報，敬業二路一棟剛蓋好的社區大樓有人疑似遭詐趕抵，員警詢問了解，年約50歲的林女是工班，因在網上見投資廣告連結加入LINE好友，專員表示可透過現金儲匯投資換取高報酬，於是在工作地點外相約10萬元面交。

社區大樓保全跟林女相識，等待時雙方閒聊，保全聽一聽覺得可能是詐騙，協助報警，車手在場聽聞「報警」二字，沒拿10萬元就跑了，徒留一張「商業操作合作協議」。

員警詢問了解，向林女說明這是常見的假投資真詐騙，請她配合逮車手，林女跟詐團假意稱「我把警察打發了」，5天後再約星巴克面交，警方則派員埋伏，見車手余男（27歲）現身上前壓制逮捕，當場查扣假識別證、假合約、假收據及作案用手機，警詢後依詐欺、洗錢罪移送法辦。檢方複訊後，聲押禁見獲准。

中山警方呼籲，應避免標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理的投資，切勿輕信來路不明之投資管道，更勿因一時衝動即聽從網友指示交付個人財物、身分證件、提款卡或存摺等物品，如有發現可疑情事可撥打165反詐騙專線及110報案專線諮詢，以免遭受詐騙。

中山警方逮捕車手余姓男子，查扣假識別證、假合約、假收據及作案用手機，警詢後送辦，檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝
中山警方逮捕車手余姓男子，查扣假識別證、假合約、假收據及作案用手機，警詢後送辦，檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝
中山警方逮捕車手余姓男子，查扣假識別證、假合約、假收據及作案用手機，警詢後送辦，檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝
中山警方逮捕車手余姓男子，查扣假識別證、假合約、假收據及作案用手機，警詢後送辦，檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝
中山警方逮捕車手余姓男子，查扣假識別證、假合約、假收據及作案用手機，警詢後送辦，檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝
中山警方逮捕車手余姓男子，查扣假識別證、假合約、假收據及作案用手機，警詢後送辦，檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝

保全 詐騙 車手

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