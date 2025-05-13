快訊

國中妹搭Uber被「雨中丟包」！母心碎控司機：亂改行程還收500元小費

別哭！孫燕姿演唱會2.2萬張90秒賣光 釋票時間出爐

川普突拋「統一說」惹議 總統府：美中貿易談判無涉台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

南軟園區女主管遭詐近千萬 竹聯幫和堂分子指揮車手拿贓款

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，其中台北市南港軟體園區趙姓女主管損失900萬元。警方查獲萬及車手、收水、照水、出金手共30人依詐欺等罪移送，檢方聲押萬嫌獲准，其他人6至15萬元交保。

據調查，南軟園區47歲趙姓女主管去年11月瀏覽臉書股票假投資廣告，加入LINE「財智研習會B組」群組，下載投資APP，依指示面交7次、匯款1次共900萬元，欲領取獲利時無法出金發覺受騙，隔月向南港警分局報案。

警方追查，21歲萬姓男子擔任詐團控盤，指揮車手向被害人取款，為躲避查緝，收水林姓男子由同夥開車載送，前往與車手相約地點附近，再從車上取下電動滑板車騎乘與車手碰面取款；12人被騙2300萬元，趙的財損最高。

警方去年12至本月在台北、新北、新竹、苗栗、高雄等縣市，拘提、逮捕萬等30人，萬上月20日在新北新店區住處被拘提，否認犯案，但部分犯嫌稱受萬指揮行騙。

警方查扣現金422萬元及犯嫌使用賓士汽車、200餘支手機，詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送。

竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送，查扣代步工具。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送，查扣代步工具。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送，查扣賓士車代步工具。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送，查扣賓士車代步工具。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，警方查獲萬等30人移送。記者李奕昕／翻攝

主管 新北 車手

延伸閱讀

輝達有望落腳新北林口？ 侯友宜3月曾和輝達高層碰面

涉委託竹聯明仁會暴力討債 調查官余正煌移送北檢複訊

自稱竹聯幫攔路3少年欲強收千元過路費 板橋男遭起訴求重刑

竹聯幫搞靈骨塔騙1400萬 警南投攻堅他跳4樓斷腳

相關新聞

失戀男不滿被分手 竟恐嚇+掐頸前女友：可怕的是我養的小鬼 下場曝光

分手應該好聚好散，但有些人卻走上極端。

影／涉吸金22億三聯集團徐少東失蹤 尋獲代步轎車行蹤仍成謎

三聯集團負責人徐少東涉吸金22億餘元，去年高雄高分院依違反銀行法、洗錢防制法等罪判刑13年，他每周一應向警方報到，但11...

4歲女買麵包猶豫不決…父失控暴走 怒踹、連搧巴掌遭羈押下場慘

台南市男子阿成帶著年僅4歲、1歲半的女兒、兒子前往購買麵包，僅因女兒選擇麵包有問題，竟對女童左右開弓打巴掌、腳踹女兒，還...

24小時26件酒駕！高雄酒駕連奪2命 警方壓力大噴出成果

高雄市3天發生2起酒駕肇事致死案，警方動員「大執法」取締酒駕。今天高雄警方統計昨天取締酒駕成效，1天就高達26件。

超逼真北檢傳票註明「抗傳即拘」嚇壞他 員警指出關鍵識破阻詐騙

76歲蘇姓老翁在LINE上收到陌生網友傳來的「臺北地方法院地檢署」刑事傳票照片，指他涉及多件刑案，須將200萬存款交付監...

機警保全報警！詐團沒拿10萬元就跑了 北市女「用這招」再助警逮車手

林姓女子誤信網上假投資話術，日前拿著10萬元現金要在社區門口面交，保全閒聊時認定「有鬼」報警，車手沒拿到錢就先跑了，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。