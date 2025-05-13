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南軟園區女主管遭詐近千萬 竹聯幫和堂分子指揮車手拿贓款
竹聯幫和堂成員萬姓男子涉嫌指揮車手，替股票假投資詐騙集團向被害人取款，12人被騙2300萬元，其中台北市南港軟體園區趙姓女主管損失900萬元。警方查獲萬及車手、收水、照水、出金手共30人依詐欺等罪移送，檢方聲押萬嫌獲准，其他人6至15萬元交保。
據調查，南軟園區47歲趙姓女主管去年11月瀏覽臉書股票假投資廣告，加入LINE「財智研習會B組」群組，下載投資APP，依指示面交7次、匯款1次共900萬元，欲領取獲利時無法出金發覺受騙，隔月向南港警分局報案。
警方追查，21歲萬姓男子擔任詐團控盤，指揮車手向被害人取款，為躲避查緝，收水林姓男子由同夥開車載送，前往與車手相約地點附近，再從車上取下電動滑板車騎乘與車手碰面取款；12人被騙2300萬元，趙的財損最高。
警方去年12至本月在台北、新北、新竹、苗栗、高雄等縣市，拘提、逮捕萬等30人，萬上月20日在新北新店區住處被拘提，否認犯案，但部分犯嫌稱受萬指揮行騙。
警方查扣現金422萬元及犯嫌使用賓士汽車、200餘支手機，詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送。
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