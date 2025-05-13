獨／台中恐怖女友潑酸報復致男友顏面毀容 判賠1457萬

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中邱姓女子和謝姓男友因感情問題大吵，她為報復趁深夜躲在停車場埋伏，見男友回來就衝上前猛潑，強酸當場腐蝕謝男雙眼、頭臉，連鼻翼都變形釀毀容；法院刑事依重傷害罪判邱女8年8月，民事判她應給付謝男1457萬元，可上訴。

檢警調查，邱女（39歲）原和謝姓男友同居多時，但2人後期感情不睦，常因生活瑣事、感情狀況等起口角，2022年3月29日晚上邱女為了報復對方，竟事前準備不明強酸液體，躲在北區1處停車場埋伏。

直到隔天凌晨2點多，邱女見謝男搭計程車回來，一見謝下車就衝上前朝他的臉部、身體猛潑，結果強酸當場腐蝕謝男頭臉，造成他雙眼、顏面、頭頸及四肢都有四度化學性灼傷，全身高達29%受害。

謝男甚至因化學性灼傷釀顏面毀容、鼻翼變形、角膜混濁及雙手活動受損；邱女作案後則留在現場，警方初步依證人將她帶回，發現其右手腕、鞋子也都有遭腐蝕痕跡，經邱女自願受搜索、交付證物配合調查，警方再從她車上起獲作案用裝有強酸的瓶子。

檢方訊時，邱女坦承和謝男因感情糾紛才潑酸報復，附近監視器拍下的身影也表示就是她本人；被害的謝男也指證歷歷，並提出驗傷、對話紀錄佐證。

謝男遇害後雖對邱女提告殺人未遂，邱女否認有殺人故意；檢方認為，邱女潑酸後就無其他對謝不法惡害作為，且依她攜帶酸液的數量雖會造成皮膚重傷，但難認從外朝人潑灑會有奪命情形，偵結依重傷害罪嫌起訴邱。

法院根據醫院診斷，認定謝男遭強酸侵蝕頭臉、手部活動等，就算經治療仍難以痊癒，已經達到重傷程度，刑事依重傷害罪判他8年8月；民事部分，考量謝男遇害後醫療、勞動力減損及精神撫慰等，一共判邱應給付謝1457萬5066元。