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鄉長任內涉嫌收回扣逾千萬遭起訴 苗縣議員劉美蘭喊冤

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣議員劉美蘭於泰安鄉長任內被控收取工程回扣，苗栗地檢署今天偵結，依貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴，她大聲喊冤。本報資料照片
苗栗縣議員劉美蘭於泰安鄉長任內被控收取工程回扣，苗栗地檢署今天偵結，依貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴，她大聲喊冤。本報資料照片

苗栗縣議員劉美蘭於泰安鄉長任內，夥同鄉公所陳姓前秘書、丈夫張姓男子，涉嫌長期收取工程回扣，不法利益逾千萬元，苗栗地檢署今天依貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴，請求從重量刑並褫奪公權。

劉美蘭則大聲喊冤，案子偵辦期間，她一再向檢察官說明，工程方面她比較不熟，交由時任秘書陳姓男子處理，她並沒有介入，但檢察官不信，她知道案子會起訴，相信法官公平審理，會還她的清白。

苗栗地檢署主任檢察官廖倪凰指揮法務部廉政署中部地區調查組，及調查局中部地區機動工作站偵辦，今天偵查終結，依貪污汙治罪條例第4條第1項第3款之經辦公用工程收取回扣罪嫌，起訴劉美蘭夫婦、陳姓前秘書。

另多名配合廠商，分別涉犯貪汙治罪條例條例第11條第2項、第4項，及政府採購法之對公務員不違背職務交付賄賂罪嫌、政府採購法第87條之之借用他人名義及證件，或容許他人借用投標等罪嫌起訴。

起訴書指出，劉美蘭2014年至2022年間擔任第17、18屆泰安鄉長期間，與丈夫張姓男子透過陳姓秘書安排，就鄉公所多項規畫設計監造開口合約勞務採購案，及工程採購案，向多家廠商收取設計監造費15%、工程款5%不等比例之回扣。

其中部分款項於競選期間，向廠商承諾當選後，即可得標承鄉公所標案，取得款項作為選舉經費使用，當選後再從應交付之回扣款項扣除，劉、張總計收取回扣1107萬餘元，張姓繳回100萬，陳收回扣60萬元已繳回。

檢察官審酌劉美蘭連任二屆地方首長，原應依法辦理公用工程，卻濫用職權，指定特定廠商承攬工程，並藉機收受高額回扣，攸關民眾福祉的公共工程營利，嚴重侵害公共利益與工程品質，破壞法治根基，偵查中全盤否認犯行，態度狡飾卸責，毫無悔意，犯後態度不佳，請求法官從重量刑並褫奪公權。

回扣 檢察官

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