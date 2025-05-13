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退役飛官收210萬吸收空軍軍官當共諜 落網後自白判2年6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

空軍戰術聯隊許姓管制官疑遭退休史姓飛官滲透，外洩國防機敏資料，台中高分院今審結宣判。圖／本報資料照
空軍戰術聯隊許姓管制官疑遭退休史姓飛官滲透，外洩國防機敏資料，台中高分院今審結宣判。圖／本報資料照

空軍戰術聯隊許姓管制官涉遭退役史姓飛官吸收，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部屬、共軍擾台策略等軍事機密文件，外洩給大陸。據查，許、史二人在通訊軟體中，以網路遊戲的用語，約定聯絡交付文件、金額等，但也被檢憲察覺有異，認定涉及不法，全案今台中高分院審結，判史2年6月徒刑，許部分移轉管轄由台中地院審理。

此案今由審判長吳進發、陪席法官鍾貴堯、受命法官尚安雅組成的合議庭審理，因此案內容涉及國家機密，案情部分未對外公開，但針對量刑部分，合議庭予以公開。

合議庭審酌，史姓退役飛官涉收取對岸資金，吸收空軍聯隊許姓管制官，不法所得達210萬元，涉犯兩犯行，違反國安法、貪汙治罪條例，分別判刑4月、2年2月徒刑，其中審酌史坦認犯行，構成自白，予以減刑，不法所得210萬元沒收，仍可上訴。

據查，檢憲還原的手機對話紀錄中發現，空軍許姓管制官與退役史姓飛官，是以網路遊戲「遊戲造型」、「服裝課金」、「比賽獎金」等用語，作為交付資料、金錢的暗語，每次交付金額為數萬元。

另外，史男接獲相關國防機敏文件後，將文件翻拍後銷毀，收藏在隨身碟內，再交付給對岸對口，也都成為檢憲查扣的呈堂證據。

此案由台中高分檢主任檢察官謝名冠（已升任彰化地檢署檢察長）指揮彰化、台中憲兵隊偵辦，去年8月中旬時展開搜索，帶回涉案史、許二人，以及部分已退役的官士兵，另查扣涉案手機、筆電、隨身碟等證物。

經數位採證，還原相關對話紀錄，查出史疑已成功滲透空軍戰術聯隊，與許姓管制官聯手，外洩飛彈部屬、反制共軍軍機擾台具體作為等國防機敏文件，時間長達4年。

台中高分檢去年底偵結，依違反國安法、貪汙治罪條例等罪起訴，許、史二人在偵查期間承認涉案，但仍遭院方裁定羈押，近日史才獲10萬元交保，許仍在押中，全案在台中高分院採不公開審理，今天審結。

文件 空軍 網路遊戲

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