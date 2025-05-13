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影／涉吸金22億三聯集團徐少東失蹤 尋獲代步轎車行蹤仍成謎

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

三聯集團負責人徐少東吸金22億餘元，去年高雄高分院依違反銀行法、洗錢防制法等罪判刑13年，他每周一應向警方報到，但11日經兒子報警失蹤。至今天凌晨零時仍未報到，警方在高醫停車場，找到他向朋友借的轎車，仍追尋他的下落。

據了解，徐少東的兒子5月11日下午向高雄市新興警分局報案，請求警方協尋父親。警方查出，徐少東5月9日在家裡留下字條，開車離家，並要兒子還車給他的朋友。

警方接獲徐的兒子報案後，昨天周一他應循例向新興警分局自強路派出所報到，但是，到今天凌晨零時他未到派出所報到，已逾應報到時間。

警方接獲徐的兒子報案後，調閱相關監錄系統，11日晚間，警方發現他9日清晨離家，開車往三民區，在高醫的地下停車場停車，獨自往北步行離去，走到三民區同盟路愛河畔的綠帶後失去蹤影，已通知徐的兒子開回轎車，轎車內沒發現其他異樣的物品。

徐少東在2017年購入南頻電信公司後，擔任營運長，向投資人宣稱三聯南頻公司開發具通訊加密技術的App，吸引投資人，非法吸金22億6780萬元，去年7月經高雄高分院依違反銀行法、洗錢防制法等罪，判刑13年，全案尚未定讞。5月11日下午4時許，他兒子報案，父親近日心情低落，將手機留在家中離去。

警方調閱相關監錄系統，發現徐少東9日開轎車往到高醫地下停車場停車。記者林保光／翻攝
警方調閱相關監錄系統，發現徐少東9日開轎車往到高醫地下停車場停車。記者林保光／翻攝

吸金 徐少東 投資人

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