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影／應徵娃娃機收幣員被詐團轉介虛擬貨幣收款員 遭求刑6月以上

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

29歲黃姓男子上網要應徵「娃娃機收幣人員」，詐欺集團表示已無職缺，介紹他當「虛擬貨幣代儲人員」，一名被害人被騙投資虛擬貨幣，要將20萬元現金投資錢交給車手黃男時，埋伏的台中員警逮人，檢方已依加重詐欺、洗錢及違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，求處6個月以上有期徒刑。

台中市大雅區61歲男子，每天都會看到LINE群組內網友回報投資虛擬貨幣獲利，非常心動，進入詐騙集團設立假投資網站，並申設虛擬貨幣錢包，黃男今年3月有天，以儲值投資款的名義，要將現金20萬元交給到府收款的黃姓車手。

台中市大雅警分局日前查緝他案主動清查「潛在被害人」時，發現61歲男子正遭詐騙當中，積極聯絡並阻止他越陷越深，此時被害人點閱該網站，想要證明自己的虛擬錢包還在且沒被騙時，卻發現錢包竟不見了！驚覺遭詐騙。

警方將計就計，計畫要與被害人聯合誘捕車手，給詐騙集團一個教訓；詐騙集團以虛擬貨幣利潤越來越好為誘因，又要向被害人索討20萬元，警方見機不可失，組成專案小組展開誘捕行動，車手進入被害人住處後，表示自己是來收款的「專員」，遭埋伏的員警包圍逮捕。

警方調查，29歲車手黃姓男子，在網路上原先要應徵「娃娃機收幣人員」，詐欺集團表示已無職缺，轉而介紹其擔任「虛擬貨幣代儲人員」，報酬是一單1500元，應徵工作都用LINE視訊面試，黃嫌雖然有覺得這工作怪怪的，對虛擬貨幣也是毫無概念，最後仍決定依集團成員指示，前往收取投資款。

黃男遭逮時還帶點鈔機，仍以為自己是幫合法幣商前往收款，不知道涉入詐騙行為，警方無奈搖頭表示「被人賣了，還幫人數錢」。

此案經台中地檢署依加重詐欺、洗錢及違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，求處6個月以上有期徒刑，現由法院審理中。

大雅警分局長劉明興表示，詐欺集團會利用應徵「會計」、「理財專員」等名義，招募車手前往向被害人面交取款，此類「工作」會涉及幫助詐欺及洗錢等犯罪行為，民眾要有警覺，呼籲民眾求職時，切勿輕信網路上的求職訊息並應仔細求證，如遇有疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案。

一名男子被要求當當虛擬貨幣收款專員，和被害人面交贓款被台中警方逮捕。圖／警方提供
一名男子被要求當當虛擬貨幣收款專員，和被害人面交贓款被台中警方逮捕。圖／警方提供

虛擬貨幣 被害人 詐騙集團

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