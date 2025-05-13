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4歲女買麵包猶豫不決…父失控暴走 怒踹、連搧巴掌遭羈押下場慘

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市男子阿成帶著年僅4歲、1歲半的女兒、兒子前往購買麵包，僅因女兒選擇麵包有問題，竟對女童左右開弓打巴掌、腳踹女兒，還踢倒兒子坐的推車；現場民眾出手保護孩子，才讓他無法再動手。檢察官將他聲請羈押獲准，台南地院判刑3月，並不得易科罰金。

判決書依據台南地檢署檢察官起訴指出，43歲男子阿成（化名）去年11月21日下午4時許，帶著分別年僅4歲、1歲半的女兒、兒子，前往台南市東區一家麵包攤購買麵包，女童跟父親步行，男童坐手推車，結果阿成竟僅因女兒購買、選擇麵包有問題致情緒失控。

阿成明知女兒、兒子都是年幼兒童，身體脆弱，竟出手掌摑女兒臉部、腳踹女兒，還踢倒兒子所坐推車，導致兒子倒地；當時在場民眾上前保護女童、男童，才讓阿成無法進一步動手傷害孩子，但仍造成女童左臉、右臉、右膝、左膝紅痕等傷害，男童也飽受驚嚇。

案經民眾報警，台南市警第一分局員警到場處理，將阿成當場逮捕，移送偵辦；偵訊時，阿成承認有打女兒跟踢女兒，但辯稱沒有推倒兒子所坐推車，另外雖然有踢女兒的腳，但是女兒左、右膝紅痕未必是他造成的。現場謝姓、黃姓、蔡姓民眾均出庭作證，指證歷歷。

社工在詢問女童、男童後，代二人對父親提出告訴；檢察官依據女童、男童成功大學醫學院附設醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書、女童受傷照片、警員密錄器、監視器畫面等，認定阿成犯行明確，依法提起公訴，並將他向法院聲請羈押獲准。

法院審理時，阿成才承認犯行，認定阿成相關傷害行為，已構成家庭成員間實施身體上不法侵害行為，因家庭暴力防治法並未另定罰則，仍應依刑法規定論罪科刑；阿成犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項、刑法第277條第1項成年人故意對兒童犯傷害罪。

法院指出，阿成與被害人間為父子關係，阿成對於身心均尚未完整發育兒童，本應克制己身情緒並細心、耐心以待，竟僅因女童購買、選擇麵包問題，即以逾越父母懲戒權方式傷害被害人，對被害人等身體法益造成侵害，且恐對於被害人等於成長過程中健全發展造成負面影響。

法院審酌，阿成所為實值非難，兼衡其前科素行、本案犯罪動機、目的、手段、行為所造成傷勢，智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑3月，並不得易科罰金，但得聲請易服社會勞動。

台南市男子阿成帶著年僅4歲、1歲半的女兒、兒子前往購買麵包，僅因女兒選擇麵包有問題，竟對女童左右開弓打巴掌、腳踹女兒，還踢倒兒子坐的推車。本報資料照片
台南市男子阿成帶著年僅4歲、1歲半的女兒、兒子前往購買麵包，僅因女兒選擇麵包有問題，竟對女童左右開弓打巴掌、腳踹女兒，還踢倒兒子坐的推車。本報資料照片

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