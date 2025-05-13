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失戀男不滿被分手 竟恐嚇+掐頸前女友：可怕的是我養的小鬼 下場曝光

香港01／ 田中貴／報導

被告揚言「可怕的不是我，是我養的小鬼」，威脅透過小鬼，向對前任女友和其家人不利，甚至要用女方的名義落降頭。示意圖/ingimage
被告揚言「可怕的不是我，是我養的小鬼」，威脅透過小鬼，向對前任女友和其家人不利，甚至要用女方的名義落降頭。示意圖/ingimage
分手應該好聚好散，但有些人卻走上極端。雲林一名男子因為不滿遭女友分手，除了傳送恐嚇訊息，還聲稱自己養「小鬼」要對前女友和她的家人下咒，甚至曾經對她動粗掐頸。整起案件被法院認定構成「恐嚇危害安全罪」，判處有期徒刑3個月，得以易科罰金9萬元，緩刑2年。

恐嚇內容驚悚：「可怕的不是我，是我養的小鬼」

根據媒體報導，這起事件發生在2023年。男子與女子曾是情侶，女方於同年提出分手後，男子開始長達2個月對前女友不斷騷擾。他不只持續傳送不堪訊息及恐怖圖片，還威脅要散布女方有婚外情、從事性交易等不實謠言。

最離譜的是，男子竟聲稱自己「養了小鬼」，並表示「可怕的不是我，是我養的小鬼」，揚言要讓女方及其家人遭殃，甚至用她的名字對她本人施降頭詛咒。

除了言語恐嚇　還曾掐頸動手施暴

除了言語騷擾之外，男子還有實際行動。他曾故意撞倒前女友的機車，並在一次雙方見面時談判破裂後，當場伸手掐住女方脖子。受害人因此報警處理。

判刑結果：得以易科罰金　緩刑兩年

法院審理後認定男子行為已構成「恐嚇危害安全罪」。雖然男子到案後承認犯行，並與被害人達成和解，考量他有悔意，最終判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，並給予緩刑2年。

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文章授權轉載自《香港01》

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