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想追養生館小姐送手機約吃飯不成 誣告竊盜害她沒工作

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

黃姓男子申辦門號獲得零元手機，前往養生館消費時送給心儀的謝姓女子，結果他約謝女吃飯，對方沒現身；黃惱羞成怒，誣告對方偷手機。本報資料照片
黃姓男子申辦門號獲得零元手機，前往養生館消費時送給心儀的謝姓女子，結果他約謝女吃飯，對方沒現身；黃惱羞成怒，誣告對方偷手機。本報資料照片

黃姓男子申辦門號獲得零元手機，前往養生館消費時送給心儀的謝姓女子，結果他約謝女吃飯，對方沒現身；黃惱羞成怒，向警方報案謝女偷他手機，導致謝女因此沒了工作。案經檢方偵辦，將謝女不起訴，反將黃起訴，台南地院將黃依誣告罪判刑3月、緩刑2年。

判決書指出，台南市黃姓男子時常前往中西區一間養生館消費，對店內的謝姓小姐心生好感；今年1月11日凌晨3時許，他帶著將申辦門號取得的橘色MOTOROLA零元手機再次前往，表示要將手機送給謝女，希望藉此展開追求，約謝女13日晚間一起吃飯。

結果謝女當天晚間沒有現身，黃心生不滿，竟前往第四警分局華平派出所，報警提告謝女偷竊他的手機；案經檢察官偵辦，發現黃僅提出部分擷取對話紀錄，所幸謝女保留完整且連續的對話紀錄截圖，查出黃竟意圖使謝女受刑事追訴，檢方處分謝女不起訴。

檢察官主動偵辦黃涉嫌誣告罪，黃否認犯行，辯稱他送謝女的是橘色手機殼， 並不是手機，而且如果是要送她的，為何她在對話紀錄提到要歸還；經檢方比對兩人對話紀錄截圖，認定黃確實是要將手機贈與謝女，事後卻提告竊盜，將黃提起公訴。

法院審理時，黃才承認犯行，依據刑法第172條規定，被告虛偽陳述或誣告案件，於裁判或懲戒處分確定前自白者，減輕或免除其刑；此外黃與謝女調解成立，承諾分期賠償謝女所受損害，總計給付25萬元，獲得謝女原諒。

法院指出，黃因追求告訴人不順，竟誣指謝女竊盜手機，且於偵查過程中僅提出部分擷取對話紀錄，意圖使謝女受刑事追訴；黃對謝女提告，更讓她失去工作，黃的法治觀念顯有偏差，行為誠屬不該，應予相當非難。

法院表示，本案因謝女保留完整且連續的對話紀錄截圖，經檢察官偵辦後終釐清真相；考量黃承認犯行，與謝女調解成立，犯後態度尚可，之前沒有刑事紀錄，素行良好，兼衡其智識程度、家庭及經濟狀況等一切情狀，依誣告罪判處有期徒刑3月。

法院審酌，黃經過此次偵、審程序及刑之宣告，應能產生警惕之心，認尚無必要逕受刑罰執行，所宣告之刑，以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，履行調解成立內容，並應依執行檢察官命令，提供40小時義務勞務。

誣告

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