他稱友人行李「有炸彈」 機場報到櫃台前被捕

莊男與友人欲至泰國，在長榮航空位於機場的報到櫃台檢驗時，地勤人員詢問友人隨身行李有無危險物品，他無聊回了句「有炸彈」，當場度假行程中止遭逮送辦，桃園地檢署依違反民用航空法起訴。圖中人物與本文無關。記者黃仲明／攝影

出國很興奮，但進了機場要小心「炸彈」字眼千萬別隨意脫口而出！莊男去年9月間和友人要到泰國度假，明知友人隨身行李內並未裝炸彈，卻在地勤人員依例進行安全詢問時，在旁無聊回了句「有炸彈」當場遭逮，桃園地檢署偵結，依違反民用航空法起訴。

起訴指出，39歲莊姓男子2024年9月18日上午要搭乘長榮航空班機BR-67出境前往泰國曼谷，於7時20分與楊姓男友人在桃園國際機場第二航廈3樓出境大廳24號報到櫃台前，辦理報到並託運行李。

長榮航空呂姓地勤人員依作業流程向楊男確認行李內有無放置危險物品時，一旁的莊男突然無聊地回了句「沒有，但是有炸彈」等語，以此方式散布危害飛航安全的不實訊息。

呂姓地勤人員聽到莊男說了機場的禁忌字眼「炸彈」，二話不說立刻通知航空警察到場處理，莊男直到被上銬了，才知事情大條，急於解釋只是開個玩笑也沒用，度假行程因為他的亂開玩笑當場被迫取消，警詢後送檢方複訊；桃園地檢署偵結，依民用航空法第105條第1項後段的散布危害飛航安全不實訊息罪嫌起訴。