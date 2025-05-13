2男機場報到誆稱有炸彈、手榴彈 下場曝光

雲林縣53歲廖姓男子（紅線框起處）去年元月４日要搭機前往澳門，在報到櫃台辦手續時，針對地勤例行詢問竟脫口而出「手提行李有炸彈」，桃園地院依違反民用航空法判罰金10萬元，緩刑2年支付公庫2萬元。記者陳恩惠／翻攝

莊男去年9月間在機場，無聊說了朋友行李有炸彈遭訴，去年元月、7月間也有廖姓、鍾姓2男在機場托運行李時，前者稱「有炸彈」、後者則說「有手榴彈」，桃園地院審結，廖獲判罰金10萬元，緩刑2年支付公庫2萬元；鍾判刑4月，得易科12萬元。

雲林縣53歲廖姓男子去年元月4日上午到桃園國際機場，準備搭乘長榮BR801班機前往中國澳門，8時46分在第二航廈20號櫃台辦理報到手續時，地勤人員例行詢問行李中是否有危險物品？廖男脫口稱「手提行李內有炸彈」。

法官審酌，被告廖男無端散布不實訊息，已影響飛航作業程序，造成無益的搜查與耗費，且對於其他旅客也可能造成恐慌，而危害航空安全，念在被告於準備程序坦認犯行，態度尚可，考量其智識、犯罪動機、目的、與所生危害程度等情狀，量處適當之刑，並諭知易服勞役標準，以資懲儆。

苗栗縣71歲鍾姓男子去年7月22日上午準備搭乘長榮BR712班機前往中國上海，7時58分在第二航廈18號櫃台辦理報導手續時，地勤人員例行詢問行李中是否有危險物品？鍾男突然說「托運行李有手榴彈」。

法官審酌，被告鍾男行為時已年滿70歲，有相當社會經驗及智識程度，應該知道飛航安全涉及社會大眾的生命、身體及健康，事關重大，且為各國政府、飛航公司及民眾首要關注重點，但被告竟因一時興起，無端散布不實訊息，除嚴重影響飛航作業程序，造成無益的搜查與人力、時間耗費外，對於其他旅客也可能造成恐慌，危害航空安全。

不過法官念在他自警詢時起均坦承犯行的犯後態度，兼衡其犯罪動機、目的、手段、情節，暨自陳之智識程度、工作狀況、家庭經濟情況等情狀，依散布危害飛航安全不實訊息，判處有期徒刑4月，得易科罰金，以資懲儆。