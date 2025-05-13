快訊

搶開幕！金豬食堂「半夜排滿人」 紙箱、毛毯全出動

他趁台幣升值換日幣、買VOO、00971、00757！網熱議匯率＋股市最佳投資法

投資阿拉斯加天然氣管線？台灣擬年購600萬噸天然氣 占其產能3成

2男機場報到誆稱有炸彈、手榴彈 下場曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

雲林縣53歲廖姓男子（紅線框起處）去年元月４日要搭機前往澳門，在報到櫃台辦手續時，針對地勤例行詢問竟脫口而出「手提行李有炸彈」，桃園地院依違反民用航空法判罰金10萬元，緩刑2年支付公庫2萬元。記者陳恩惠／翻攝
雲林縣53歲廖姓男子（紅線框起處）去年元月４日要搭機前往澳門，在報到櫃台辦手續時，針對地勤例行詢問竟脫口而出「手提行李有炸彈」，桃園地院依違反民用航空法判罰金10萬元，緩刑2年支付公庫2萬元。記者陳恩惠／翻攝

莊男去年9月間在機場，無聊說了朋友行李有炸彈遭訴，去年元月、7月間也有廖姓、鍾姓2男在機場托運行李時，前者稱「有炸彈」、後者則說「有手榴彈」，桃園地院審結，廖獲判罰金10萬元，緩刑2年支付公庫2萬元；鍾判刑4月，得易科12萬元。

雲林縣53歲廖姓男子去年元月4日上午到桃園國際機場，準備搭乘長榮BR801班機前往中國澳門，8時46分在第二航廈20號櫃台辦理報到手續時，地勤人員例行詢問行李中是否有危險物品？廖男脫口稱「手提行李內有炸彈」。

法官審酌，被告廖男無端散布不實訊息，已影響飛航作業程序，造成無益的搜查與耗費，且對於其他旅客也可能造成恐慌，而危害航空安全，念在被告於準備程序坦認犯行，態度尚可，考量其智識、犯罪動機、目的、與所生危害程度等情狀，量處適當之刑，並諭知易服勞役標準，以資懲儆。

苗栗縣71歲鍾姓男子去年7月22日上午準備搭乘長榮BR712班機前往中國上海，7時58分在第二航廈18號櫃台辦理報導手續時，地勤人員例行詢問行李中是否有危險物品？鍾男突然說「托運行李有手榴彈」。

法官審酌，被告鍾男行為時已年滿70歲，有相當社會經驗及智識程度，應該知道飛航安全涉及社會大眾的生命、身體及健康，事關重大，且為各國政府、飛航公司及民眾首要關注重點，但被告竟因一時興起，無端散布不實訊息，除嚴重影響飛航作業程序，造成無益的搜查與人力、時間耗費外，對於其他旅客也可能造成恐慌，危害航空安全。

不過法官念在他自警詢時起均坦承犯行的犯後態度，兼衡其犯罪動機、目的、手段、情節，暨自陳之智識程度、工作狀況、家庭經濟情況等情狀，依散布危害飛航安全不實訊息，判處有期徒刑4月，得易科罰金，以資懲儆。

機場 炸彈

延伸閱讀

印巴宣布停火後 印度證實攻勢停歇「近日首夜平靜」重開32座機場

看好全球旅運需求 華航招募60名機場運務、資訊工程師

核武國局勢緊張…與巴基斯坦衝突擴大 印度停飛北部24座機場航班

議員爭取高雄第二座機場落腳彌陀 陳其邁點出最大困難處

相關新聞

2男機場報到分別脫口「炸彈」、「手榴彈」 下場曝光

莊男去年9月間在機場，無聊說了朋友行李有炸彈遭訴，去年元月、7月間也有廖姓、鍾姓2男在機場托運行李時，前者稱「有炸彈」、...

8連霸國民黨台南市議員蔡淑惠涉詐助理費533萬 判2年獲緩刑

8連霸國民黨台南市議員蔡淑惠遭控與前夫、胞姊等3人涉詐領助理費533萬1012元，4人皆認罪也繳回不法所得，台南地院審理...

吸金22億判13年...三聯集團董座徐少東未報到 傳離家失聯

三聯集團涉嫌吸金22億餘元案，負責人徐少東去年7月間被依高雄高分院違反銀行法、洗錢防制法等罪判刑13年，全案上訴最高法院...

獨／高雄酒駕連奪2命！他痛失妻子 狠批執政黨：看不到為修法努力

高市3天內連續兩起重大酒駕致死案，高市長陳其邁對酒駕者表憤怒，事實上，3年半前黃姓男子酒駕在愛河邊造成林男一家四口1死3...

超速被吊牌...竟上網買「偽造車牌」 他遭海關攔截送辦

彰化縣劉姓男子去年騎機車超速被吊扣車牌，即網購一面偽造車牌，被關務署台北關查驗發現有異查扣，送請公路局新竹區監理所鑑定確...

偷工廠4綑電線、1批銅管 兩男犯「踰越牆垣竊盜罪」被判徒刑

彰化縣陳姓、石姓兩男夥同年籍不詳男子，翻牆進入溪湖鎮一處閒置工廠竊取電線和銅管，被附近民眾發現報警，員警趕到當場逮捕陳男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。