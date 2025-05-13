獨／警政署駐高雄督察督勤 小警員陪督遭爆態度像高官

警政署駐高雄駐區邱姓督察督勤，陪督小警員遭爆借調辦公室當祕書長達18年，陪督態度像高官，幫看簿冊「督」上級長官。（示意圖）本報資料照

高市新興警分局一名一線三星梁姓警員，18年來長期借調警政署駐高雄市駐區督察辦公室當秘書，不僅疑違反「借調」半年常規，近來被基層爆料，陪現任署駐區邱姓督察督勤時，幫看簿冊、下指導棋，由於梁未穿警服，態度高傲，讓不少人以為他是長官，畢恭畢敬；對此，邱姓督察解釋，梁警陪督只幫他從事執行面的工作，對外界的質疑會修正精進作為。

市警局督察室表示，梁姓警員從2007年從新興警分局借調支援警政署駐區督察的辦公室當秘書後，之後歷任署駐區督察都沒提過要換人，因此一直沿用借調至今。

有基層員警爆料，現任署駐區邱姓督察督勤時，梁姓警員當督駕陪督，經常看到兩人到要督勤的單位後，邱姓督察忙著和所屬單位的長官聯絡感情時，由梁警扮演督察督勤的角色，要求督勤單位的人拿簿冊，檢視內容，詢問警政署下令宣導之事有無落實，像長官一樣指點或指導「下屬」要如何做。

有兩線兩星的警務員透露，由於署駐區督察督勤時不用穿警察制服，梁姓警員因此也跟著穿便服，梁警陪邱姓署駐區督察督勤時，得查簿冊、詢問警政署近期宣導、指示事項，所屬單位是否落實，當下官腔態度讓不少第一次被督勤的單位，都誤以為他是高級陪督警官，後來知道梁只是一線三星的小警員後，私下幫他取了「警監警員」的外號調侃。

對於基層爆料梁警只是小警員卻「督」上級長官，拿雞毛當令箭的態度，邱姓督察回應表示，因警局只配置一名秘書，原則上梁警陪他督勤時只是處理執行面的事情，會提醒被督勤單位要做之事，然後再由他從中檢視，若發現問題是由他告知分局或派出所主管處理，基本上梁不會踰越職責。

邱姓督察強調，因市警局只配置一名秘書，他到任時，梁姓警員就已經是秘書，他尊重警局配置人力的人事權，秘書只有他一人，對於外界質疑兩人督勤的做法，會予以修正策進作為。

一名兩線兩星警務員指出，員警從他單位借調通常是半年一簽，但梁姓警員卻長達18年占缺，是否有依規定處理，值得商榷；一名兩線三星中階警官則指出，署駐區督察是高官，陪督卻是小警員，若要避免小警員去「督」上級長官的離譜狀況，調整為更熟悉警局各單位業務的警務正督察員陪督，應該會更恰當。