吸金22億判13年...三聯集團董座徐少東未報到 傳離家失聯

三聯集團涉嫌吸金22億餘元案，負責人徐少東去年7月間被依高雄高分院違反銀行法、洗錢防制法等罪判刑13年，全案上訴最高法院；法院要求徐少東每周一到戶籍所在地新興警分局自強派出所報到，今傳出徐少東9日未帶手機離家失聯，警方今晚證實家屬報緊急協尋後，已調監視器追查徐少東下落。

新興警分局指出，警方於今天下午4時許接獲徐姓男子報案，稱其父親將手機留在家中離去，因父親近日心情低落，因失聯聯絡不上，為避免發生更嚴重意外，因此向警方報案，請求緊急協尋。

警方在受理家屬報案後，查證徐男的父親是日前涉及吸金22億6780萬元的三聯集團董座徐少東，隨即調閱相關監視器影像並查訪關係人，確認徐父於5月9日清晨便離開住處，目前正積極協助家屬找尋徐少東下落。

據查，徐少東二審被判刑13年後，因全案仍在上訴，為避免徐少東脫逃，法院要求徐少東每周一自訂時間向戶籍所在地的新興警分局自強派出所報到；這陣子以來，徐少東每周一上午或下午都到自強所報到。

但徐少東9日突然未帶手機離家失聯，警方調監視器發現，他駕車離家，由於離今天周一報到時間僅剩不到3小時，正以車辨系統追查其行蹤。

徐少東於2017年購入虧損不斷的南頻電信股份有限公司後，由張永昌擔任南頻電信董事長，徐責任營運長，但徐購入南頻電信後，虧損仍未改善，便向投資人宣稱三聯南頻公司開發具通訊加密技術的App，結合電信加值服務及法律諮詢，具前瞻發展性，藉此吸引投資人注資。

徐少東以「老鼠會」吸金模式非法吸金共22億6780萬元部分，扣除已返還給投資人的本金2億1770萬元及分配給其餘同案被告的獎勵後，剩餘19億4335萬元屬徐少東犯罪所得，依法宣告沒收及追徵。