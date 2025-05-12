獨／高雄酒駕連奪2命！他痛失妻子 狠批執政黨：看不到為修法努力

2021年12月26日晚間，高雄林男一家四口走在愛河旁的斑馬線，因過往來車未禮讓行人，一家人隨後遭無照又酒駕的黃子洋衝撞釀妻死3傷慘劇。本報資料照片

高市3天內連續兩起重大酒駕致死案，高市長陳其邁對酒駕者表憤怒，事實上，3年半前黃姓男子酒駕在愛河邊造成林男一家四口1死3重傷事故時，陳其邁也震怒說過一樣的話；劫後餘生的林男今看到高市連續酒駕撞死人案，相當感慨地指出，「3年半來除打官司，還不斷向各部會寄陳情信都石沉大海，未見執政黨立委為修法努力」。

高雄市在3天內連續發生兩起重大酒駕傷亡案，共造成高職生、在三溫暖洗衣房工作喑啞婦人命喪輪下，以及1重傷、3輕傷慘劇；高雄市長陳其邁今天上午在議會神情凝重接受媒體聯訪時表示，已嚴厲要求警察局必須嚴格執法，用最重刑責處罰來杜絕酒駕。

事實上，2021年12月26日晚間，酒駕累犯的男子黃子洋駕車在愛河邊衝撞過馬路的林姓男子一家四口，造成林男妻子當場死亡，林男及兩名在學的女兒重傷震驚全國的天倫悲劇時，市長陳其邁今天上午的表情和說詞幾乎和當年如出一轍。

對於高市3天之內連續發生兩起酒駕致死案，身為酒駕致死案被害家屬的林男又勾起過往心如刀割的悲痛記憶，對於在他們一家四口遭遇酒駕的悲劇發生後，每年仍不斷有酒駕致死案上演，林男向國人致上最深的歉意指，「自己努力不夠」。

林質疑指出，時任法務部長蔡清祥曾在他們一家遭酒駕男衝撞事故，造成家庭破碎時，在媒體上說，當時執政黨立委過半數下，想推酒駕致死修法為「不確定故意殺人罪」，但推了2年卻推不動？

「如果是以同樣維護人權推動同婚法和加害人廢死的立法效率與精神，來看待被酒駕害命被害人的人權，應該早就通過了。」林批評，難道司法就可以不用保障一般民眾的生命財產安全？

林透露，他重傷後不斷復健，從2023年1月開始親自打電話，並發公文給所有立院交通委員會委員們及交通部、衛福部、銓敘部、司法院、內政部等部會，寄陳情信要求將酒駕者改以「不確定故意殺人罪」刑法判刑，但都未獲理睬。

林男表示，他不僅向各部會寄陳情書，2023年2月6日他到立院開記者會時，原本答應要出席的高雄某資深綠營立委還放鴿子；後他在刑事二審開庭前在媒體上提及此事，該名綠委才派秘書到他家接陳情書，但之後還是不了了之，只請各部門發公文敷衍！

「未見執政黨立委為酒駕者觸犯刑法修法而努力」林男指出，政府大力提倡「酒駕零容忍」，不是只為了平息民怨，在危機處理時喊喊口號而已，「積極努力推動刑事和民事修法才能展現遏止酒駕的決心」。 洪姓男子酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。圖／讀者提供 鄭姓營造公司工地主任10日凌晨酒駕撞上迎面而來的機車，騎機車的李姓高職生當場死亡，另造成1重傷及3輕傷慘劇。圖／讀者提供 3年半前黃姓男子酒駕在愛河邊造成林男一家四口1死3重傷事故，林男事後不斷寫信給各部會陳情，希望將酒駕者修法為不確定故意殺人，但都石沉大海。圖/酒駕被害人林姓男子提供

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