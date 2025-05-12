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超速被吊牌...竟上網買「偽造車牌」 他遭海關攔截送辦
彰化縣劉姓男子去年騎機車超速被吊扣車牌，即網購一面偽造車牌，被關務署台北關查驗發現有異查扣，送請公路局新竹區監理所鑑定確認為偽造車牌。彰化地方法院審結，依共同犯偽造特種文書罪處，判有期徒刑2月，緩刑2年，罰款3萬元。可上訴。
判決書表示，劉男（20歲）去年9月騎重機超過限速40公里被測速照相錄下，警方除依規定罰款，同時吊扣駕照半年，他10月上網從蝦皮電商平台向某企業社購買1面偽造車牌，經航空貨運公司申報外遞貨物進口，被關務署台北關驗發現有異而攔截、查扣，送新竹區監理所鑑定確認是偽造車牌。
劉男接獲警方通知到案說明，坦承買偽造車牌是要掛在他的普通重機上，希望方便騎車去工作，但被查扣，他沒使用。
彰化地院審酌，劉男上網向賣家指定車牌號碼後購買1面，如順利入關，將妨礙公路監理機關對行車的許可管理、警察機關對道路交通稽查的正確性，實屬不該，惟念及劉男無前科，犯後坦承犯行，態度良好，經此偵察程序及刑之宣告後，應知所警惕而無再犯之虞，認為暫不執行2月徒刑，併予宣告緩刑2年以勵自新。
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