偷工廠4綑電線、1批銅管 兩男犯「踰越牆垣竊盜罪」被判徒刑

彰化縣陳姓、石姓兩男夥同年籍不詳男子，翻牆進入溪湖鎮一處閒置工廠竊取電線和銅管，被附近民眾發現報警，員警趕到當場逮捕陳男。彰化地方法院審結，依結夥三人以上踰越牆垣竊盜罪分別判處陳、石兩男有期徒刑8月、7月。可上訴。

判決書指出，陳男騎機車載石男與另一名男子騎機車，2023年12月夜晚到溪湖鎮一處閒置工廠，趁無人看守時翻牆進入工廠內，共同竊取電線4綑、銅管1批，石男把竊得物品丟出圍牆，由翻牆出去的陳男接手，搬運交給那名同行男子載走。

附近民眾發現小偷，趕快報警，員警趕到逮捕折返的陳男，扣得騎乘機車及放置車上的黑色、紅色電線各1綑，循線逮捕石男，依竊盜罪嫌移送偵辦。陳、石二人落網，對犯行坦白不諱，坦承偷竊電線4綑等物品。

彰化地院認為，陳男因違反洗錢防制法、毒品危害防制條件、不能安全駕駛等案件，2022年被判處應執行徒刑7月確定，同年9月出監，在5年內故意再犯有期徒刑以上各罪，可看出守法意志不佳；另外石男另涉轉讓禁藥罪嫌（另行審理）和共同竊盜罪。