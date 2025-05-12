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涉詐助理費533萬！8連霸議員蔡淑惠獲緩刑 法院說明：非無建樹

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

國民黨8連霸台南議員蔡淑惠涉嫌詐領助理費案，台南地院認定蔡等4人詐取公費助理補助費共533萬1012元，今下午將她判刑2年，宣告緩刑5年；法院說明，蔡已繳回犯罪所得，且擔任議員期間非無建樹，已深有悛悔之心，因此宣告緩刑。

台南地院指出，蔡淑惠等4名被告均承認犯行，且有相關證人證詞、台南市議會議員聘用公費助理名單等證據，認定犯行明確；考量蔡淑惠等4人犯後態度、智識程度、家庭生活狀況、均無前科等一切情狀，分別依法判刑。

法院說明，蔡淑惠3次犯行、黃姓前夫2次犯行，許姓助理1次犯行，蔡姓助理2次犯行，均犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物罪及刑

法第214條使公務員登載不實罪；均依刑法第55條規定，從一重之利用職務機會詐取財物罪處斷。

法院表示，蔡淑惠於偵查中繳交全部犯罪所得，依貪汙治罪條例第8條第2項前段規定減輕其刑，且其擔任議員期間，尚有支應為數不少公益活動及捐款，非無建樹；然為支應議員服務或服務處等龐大開銷而詐得助理費用，依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

法院說明，黃姓前夫、許姓與蔡姓助理均非公務人員，所犯利用職務機會詐取財物罪，依刑法第31條第1項但書規定減輕；蔡姓助理為蔡淑惠胞姊，許姓助理是蔡淑惠朋友，僅因聽從指示配合辦理，兩人未獲得利益，均依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

法院審酌，蔡淑惠為台南市議員，本應自律為選民榜樣，並體察國家補助議員助理補助費用意，誠實報領，竟知法犯法，罔顧選民所託，顯不可取；黃姓前夫、許姓、蔡姓助理因與蔡淑惠為親屬朋友而犯本案，所為亦非可取。

法院參酌蔡淑惠因圖便宜，黃姓前夫、許姓、蔡姓助理基於親友關係而犯本案，均屬一時失慮，致罹刑典，犯後均承認犯行並表悔意，堪認其等已深有悛悔之心，均宣告緩刑。

判決犯罪事實指出，蔡淑惠在縣市合併前台南市議會第16屆議員及縣市合併後台南市議會第1屆議員任期內，明知前夫胞姊姐不曾實際在服務處擔任助理工作，與前夫等人共謀虛報她自2009年10月起及自2010年12月25日起受聘擔任公費助理，藉以詐取補助費241萬8180元。

另，蔡淑惠在縣市合併後台南市議會第1、2屆議員任期內，明知林女經營記帳士事務所，未曾實際在服務處擔任助理工作，沒有擔任議員助理意願，與其他被告共謀向市議會虛報林女自2013年1月17日起及自2014年12月25日受聘擔任公費助理，詐取補助費238萬5344元。

蔡淑惠在縣市合併後台南市議會第2屆議員任期內，明知其雖有自2014年12月25日至2016年12月31日止聘用黃女為其公費助理，然黃女每月實際支領薪資遠較蔡指示助理申報公費助理薪資為低，又共謀以低薪高報方式，向市議會申請自聘公費助理補助費，詐取52萬7488元。

台南地院認定蔡淑惠等4名被告共詐取公費助理補助費共533萬1012元，今天下午2時30分宣判：

蔡淑惠共同犯利用職務機會詐取財物罪，共三罪，各處有期徒刑1年10月，均褫奪公權3年，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並應於判決確定後2年內向公庫支付50萬元；褫奪公權3年，扣案犯罪所得533萬1012元沒收。

黃姓前夫共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年9月，均褫奪公權2年，應執行有期徒刑1年10月，緩刑3年，並應於判決確定後1年內向公庫支付10萬元，褫奪公權2年。

許姓助理共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年9月，緩刑3年，並應於判決確定後1年內向公庫支付6萬元，褫奪公權2年。

蔡姓助理共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年9月，均褫奪公權2年，應執行有期徒刑1年10月，緩刑3年，並應於判決確定後1年內向公庫支付10萬元，褫奪公權2年。

國民黨8連霸台南市議員蔡淑惠涉嫌詐領助理費案，台南地院說明，蔡已繳回犯罪所得，且擔任議員期間非無建樹，已深有悛悔之心，因此宣告緩刑。本報資料照片
國民黨8連霸台南市議員蔡淑惠涉嫌詐領助理費案，台南地院說明，蔡已繳回犯罪所得，且擔任議員期間非無建樹，已深有悛悔之心，因此宣告緩刑。本報資料照片

台南 國民黨 議員 貪汙

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