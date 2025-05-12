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「遭罰20萬」 硬拖欠 她遭扣押存款、股票才願繳清

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市李姓女子在網路上留言販售類菸品或其組合元件，涉違反菸害防制法遭衛生局裁罰20萬元，卻遲不繳納；經衛生局移送法務部行政執行署台南分署，分署核發執行命令扣押李女存款及股票，李女才趕緊前往分署，繳清全部欠款。

台南分署指出，李姓女子在網路上留言販售類菸品或其組合元件，涉違反菸害防制法第15條第1項第2款，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，類菸品或其組合元件規定，經衛生福利部國民健康署去年7月間查獲，移請台南市衛生局裁處。

衛生局裁罰20萬元，李女逾期未繳納，衛生局便移送行政執行署台南分署強制執行；分署表示，本案受理後，執行人員查得李女仍有存款及股票可供執行，乃核發執行命令扣押李女存款及股票，李女收到執行命令後，日前趕緊到分署繳清全部欠款。

台南分署呼籲，菸害防制法修正草案112年1月12日立法院三讀通過，全面禁止包括電子菸在內之各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，網路或實體店內展示或販賣電子菸或其組合元件皆是菸害防制法所禁止行為，請民眾勿「販賣」或「使用」電子菸。

台南市李姓女子在網路上留言販售類菸品或其組合元件，涉違反菸害防制法遭衛生局裁罰20萬元，卻遲不繳納，直到要被扣押存款及股票，才趕緊前往繳清。記者袁志豪／翻攝
台南市李姓女子在網路上留言販售類菸品或其組合元件，涉違反菸害防制法遭衛生局裁罰20萬元，卻遲不繳納，直到要被扣押存款及股票，才趕緊前往繳清。記者袁志豪／翻攝

台南 網路 衛生局 電子菸

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