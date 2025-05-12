「遭罰20萬」 硬拖欠 她遭扣押存款、股票才願繳清

台南市李姓女子在網路上留言販售類菸品或其組合元件，涉違反菸害防制法遭衛生局裁罰20萬元，卻遲不繳納；經衛生局移送法務部行政執行署台南分署，分署核發執行命令扣押李女存款及股票，李女才趕緊前往分署，繳清全部欠款。

台南分署指出，李姓女子在網路上留言販售類菸品或其組合元件，涉違反菸害防制法第15條第1項第2款，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，類菸品或其組合元件規定，經衛生福利部國民健康署去年7月間查獲，移請台南市衛生局裁處。

衛生局裁罰20萬元，李女逾期未繳納，衛生局便移送行政執行署台南分署強制執行；分署表示，本案受理後，執行人員查得李女仍有存款及股票可供執行，乃核發執行命令扣押李女存款及股票，李女收到執行命令後，日前趕緊到分署繳清全部欠款。