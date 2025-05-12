快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

大陸牡蠣來台「洗產地」？馬祖3船主涉走私逾6公噸被起訴

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

福建連江地方檢察署日前偵結一起重大走私案，三名陳姓被告前年4月至5月間，分別走私1110公斤及5062公斤大陸牡蠣入境，總重逾6公噸，檢方依違反《懲治走私條例》提起公訴，並建請法院從重量刑。

連江地檢署今天表示，此案是由本署主任檢察官指揮海洋委員會海巡署偵防分署連江查緝隊偵辦，並由海洋委員會海巡署第十一巡防區

統合金馬澎分署第10岸巡隊及艦隊分署第十海巡隊共同查緝，查明被告等人透過與大陸籍漁船於海上併靠接駁方式，非法將大量牡蠣運入馬祖，藉此規避正常檢疫程序及關稅規範，嚴重危害我國農漁產品檢疫安全與市場公平交易秩序。

檢方表示，被告等人雖均辯稱查獲牡蠣係自養殖區拿取，但被告等人的航跡紀錄均未有進入養殖區的情事，且有與大陸船隻併靠的軌跡。

檢方提及，另外，查獲的扣案牡蠣每袋均統一為10公斤重，與養殖情形迥然不同，且又於被告手機內查得異常的勾串聯絡紀錄，其等辯稱自養殖區拿取云云顯不可採。地檢建請法院審酌被告等人犯後不思悔改仍飾詞狡辯，從重予以量刑。

連江檢察署強調，走私行為不僅衝擊國內農漁業，更可能引發食安危機，未來將持續與海巡單位合作，嚴查國境走私。民眾若涉及走私，除面臨刑事責任外，還可能遭貨物沒入及鉅額罰鍰，呼籲切勿僥倖犯案。

連江地檢署近日偵結一起重大走私案，3位陳姓被告涉嫌於前年4月至5月間，分別走私1110公斤及5062公斤大陸牡蠣入境，總重逾6公噸，檢方提起公訴，並建請法院從重量刑。 圖/檢方提供
連江地檢署近日偵結一起重大走私案，3位陳姓被告涉嫌於前年4月至5月間，分別走私1110公斤及5062公斤大陸牡蠣入境，總重逾6公噸，檢方提起公訴，並建請法院從重量刑。 圖/檢方提供

海巡署 牡蠣 走私 馬祖

延伸閱讀

龔明鑫：台美對洗產地高度重視 已加強查緝提高罰款

中美談判前夕出手 北京嚴查戰略礦產走私、第三國轉口

18縣市大雨特報！竹苗中投馬祖防「大雷雨」

防走私中國 國會議員提案追蹤Nvidia晶片售後位置

相關新聞

大陸牡蠣來台「洗產地」？馬祖3船主涉走私逾6公噸被起訴

福建連江地方檢察署日前偵結一起重大走私案，三名陳姓被告前年4月至5月間，分別走私1110公斤及5062公斤大陸牡蠣入境，...

8連霸議員涉詐助理費533萬 法院判蔡淑惠3罪、緩刑5年

國民黨8連霸台南市議員蔡淑惠涉嫌詐領助理費案，檢方認定蔡等4人詐取公費助理補助費共533萬1012元，依涉犯貪汙、偽造文...

撤銷緩起訴通知地址錯 新竹法院依「程序不合法」駁回起訴

新竹張姓女子涉毒被判緩起訴，且要完成戒癮治療等條件，但張女未完成其條件，新竹地檢署撤銷緩起訴，轉向新竹地院提起公訴。然而...

超商收銀員偽造932次交易侵占32萬 事發後遭判刑6月

新竹縣超商門市林姓收銀員，從112年3月至113年2月間，以操作收銀機「取消/儲存交易」功能偽造不實紀錄，共達932次，...

男跑步機昏厥身亡飯店賠380萬…家屬申請保險金遭拒 提告結果曝光

台中市呂姓男子4年前入住中科大飯店，於健身房使用跑步機時昏厥，時隔1個多小時才被飯店人員發現，送醫仍宣告不治，法院判飯店...

向天鳳宮申請乞福彩金3萬元 被催討竟報警稱被廟方冒名

49歲吳姓男子向學甲侯府天鳳宮申請乞福彩金3萬元後，因天鳳宮負責人多次追討，吳竟向警方報案指稱，被廟方負責人偽簽他的姓名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。