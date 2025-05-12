大陸牡蠣來台「洗產地」？馬祖3船主涉走私逾6公噸被起訴

福建連江地方檢察署日前偵結一起重大走私案，三名陳姓被告前年4月至5月間，分別走私1110公斤及5062公斤大陸牡蠣入境，總重逾6公噸，檢方依違反《懲治走私條例》提起公訴，並建請法院從重量刑。

連江地檢署今天表示，此案是由本署主任檢察官指揮海洋委員會海巡署偵防分署連江查緝隊偵辦，並由海洋委員會海巡署第十一巡防區

統合金馬澎分署第10岸巡隊及艦隊分署第十海巡隊共同查緝，查明被告等人透過與大陸籍漁船於海上併靠接駁方式，非法將大量牡蠣運入馬祖，藉此規避正常檢疫程序及關稅規範，嚴重危害我國農漁產品檢疫安全與市場公平交易秩序。

檢方表示，被告等人雖均辯稱查獲牡蠣係自養殖區拿取，但被告等人的航跡紀錄均未有進入養殖區的情事，且有與大陸船隻併靠的軌跡。

檢方提及，另外，查獲的扣案牡蠣每袋均統一為10公斤重，與養殖情形迥然不同，且又於被告手機內查得異常的勾串聯絡紀錄，其等辯稱自養殖區拿取云云顯不可採。地檢建請法院審酌被告等人犯後不思悔改仍飾詞狡辯，從重予以量刑。