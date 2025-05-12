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撤銷緩起訴通知地址錯 新竹法院依「程序不合法」駁回起訴

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地檢署。本報資料照片
新竹地檢署。本報資料照片

新竹張姓女子涉毒被判緩起訴，且要完成戒癮治療等條件，但張女未完成其條件，新竹地檢署撤銷緩起訴，轉向新竹地院提起公訴。然而該撤銷緩起訴僅送達到張女戶籍，未送到其新的住處，新竹法院認為，檢察官未依法將撤銷緩起訴處分書送達至被告正確地址，導致起訴程序違背規定，因此判定此案不受理。

根據法院判決，張女於民國112年8月31日在竹市住處以燒烤玻璃球，施用二級毒品甲基安非他命，爾後再以針筒注射第一級毒品海洛因，經檢方在112年9月2日驗尿液結果呈陽性反應，張女犯下「毒品危害防制條例」相關條款涉嫌施用第一、二級毒品。

檢察官於113年1月對張女作緩起訴處分為1年6月，並要求緩起訴處分期間，應完成戒癮治療等條件。然而，張女未完成相關條件，檢察官因此在113年9月30日撤銷緩起訴，並於今年1月13日向新竹地院並提起公訴。

法官調查發現，張女在起訴期間變更居住地，經新竹市毒品危害防制中心個管師於113年7月8日以電話向新竹地檢署陳報，嗣新竹地檢署相關文書送達即併送張女戶籍地及該居所地，應為新竹地檢署檢察官所明知。

法院指出，檢察官在提起公訴之前，應該要先把「取消緩起訴的通知」合法送達給被告，讓被告有機會表達意見。但這次檢察官沒有把通知寄到被告現住地址，僅送到戶籍地，難認撤銷緩起訴處分書已合法送達被告，因此取消緩起訴的處分無法生效，檢察官在這種情況下直接起訴，屬於程序不合法。最後，法院依規定裁定此案不受理。

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