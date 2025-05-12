超商收銀員偽造932次交易侵占32萬 事發後遭判刑6月

新竹縣超商門市林姓收銀員，從112年3月至113年2月間，以操作收銀機「取消/儲存交易」功能偽造不實紀錄，共達932次，共侵占公司營業款達32萬4222元，店長察看交易紀錄，發現有異而報警，新竹地方法院審理終結，依業務侵占罪，判6個月，併科罰金6萬元。

法官調查，林姓收銀員負責日常結帳業務，利用職務之便，接續在多次交易中，使用收銀機上的「取消/儲存交易」（消費客戶櫃檯結帳後作成交易紀錄，復依權限製作取消該筆交易紀錄而無須繳回款項）功能方式，偽造不實消費紀錄，損害超商會計及消費客戶帳務管理的正確性，並將32萬4222元的營業款項侵占已有，直到店長交易紀錄，發現有異，調閱監視器畫面後並揭發報警。

根據調查，林姓收銀員從民國112年3月至113年2月間，每次侵占費用從4元到1000元左右不等，總共多達932次，有時一天偽造不實消費紀錄高達30次。