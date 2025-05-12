超商收銀員偽造932次交易侵占32萬 事發後遭判刑6月
新竹縣超商門市林姓收銀員，從112年3月至113年2月間，以操作收銀機「取消/儲存交易」功能偽造不實紀錄，共達932次，共侵占公司營業款達32萬4222元，店長察看交易紀錄，發現有異而報警，新竹地方法院審理終結，依業務侵占罪，判6個月，併科罰金6萬元。
法官調查，林姓收銀員負責日常結帳業務，利用職務之便，接續在多次交易中，使用收銀機上的「取消/儲存交易」（消費客戶櫃檯結帳後作成交易紀錄，復依權限製作取消該筆交易紀錄而無須繳回款項）功能方式，偽造不實消費紀錄，損害超商會計及消費客戶帳務管理的正確性，並將32萬4222元的營業款項侵占已有，直到店長交易紀錄，發現有異，調閱監視器畫面後並揭發報警。
根據調查，林姓收銀員從民國112年3月至113年2月間，每次侵占費用從4元到1000元左右不等，總共多達932次，有時一天偽造不實消費紀錄高達30次。
對此，林姓收銀員均坦承不諱。法官審酌林姓收銀員擔任超商收銀員一職，卻未忠實履行受派之職務責任，反昧於貪念，圖一己之私，利用職務之便而為上開犯行，侵占營業收入，造成告訴人財產損失；考量林姓收銀員犯後坦承犯行，並已賠償告訴人15萬4075元，最後依業務侵占罪判6個月，併科罰金6萬元，沒收未扣案的犯罪所得17萬1047元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言