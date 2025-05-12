向天鳳宮申請乞福彩金3萬元 被催討竟報警稱被廟方冒名

49歲吳姓男子向學甲侯府天鳳宮申請乞福彩金3萬元後，因天鳳宮負責人多次追討，吳竟向警方報案指稱，被廟方負責人偽簽他的姓名申請；台南檢察官偵辦過程發覺有異，將負責人不起訴，將吳依誣告罪提起公訴，台南地院將吳判刑3月，宣告緩刑2年。

判決書依據台南地檢署起訴書指出，台南市佳里區吳姓男子於2022年1月15日，前往學甲區學甲侯府天鳳宮向與他同姓的負責人申請乞福彩金，並簽立乞福彩登記表，負責人交付乞福彩金3萬元，並告知吳應於1年後歸還。

吳屆期未歸還3萬元，經負責人多次追討未果，吳明知對方所陳述借貸關係為真實，且乞福彩登記表的簽名為他本人簽署，竟仍意圖使負責人受刑事處分，基於誣告犯意，於去年3月13日，前往台南市警學甲分局學甲派出所，向承辦員警提出偽造文書告訴。

吳姓男子誣指負責人冒用他的名義，於乞福彩登記表上偽簽姓名，在檢察官偵訊時，仍堅持負責人偽簽；經刑事警察局鑑定認為登記表2紙上的簽名，與吳本人簽名字跡相符，檢察官將負責人處分不起訴，並主動偵辦吳，吳矢口否認誣告犯行，依然辯稱沒有簽名。

檢方依據天鳳宮負責人曾經向吳寄出存證信函，雙方曾到台南市佳里區調解委員會調解，林姓調解委員證稱，未聽聞吳指出乞福彩登記表是假的；另一名林姓調解委員證稱，吳當時表示乞福彩金已還完，並未否認有申請乞福彩金，檢察官認定吳犯行明確。

法院審理時，吳改口認罪，認定其犯誣告罪，審酌吳虛捏不實事項誣告負責人，使對方無端遭受訟累，陷入受有刑事處罰危險，更浪費司法資源，所為實不足取；並考量吳與負責人成立協議，兼衡其品行、犯罪動機、離婚，育有1個小孩，已成年，現無業等一切情狀。