快訊

300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

向天鳳宮申請乞福彩金3萬元 被催討竟報警稱被廟方冒名

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

49歲吳姓男子向學甲侯府天鳳宮申請乞福彩金3萬元後，因天鳳宮負責人多次追討，吳竟向警方報案指稱，被廟方負責人偽簽他的姓名申請；台南檢察官偵辦過程發覺有異，將負責人不起訴，將吳依誣告罪提起公訴，台南地院將吳判刑3月，宣告緩刑2年。

判決書依據台南地檢署起訴書指出，台南市佳里區吳姓男子於2022年1月15日，前往學甲區學甲侯府天鳳宮向與他同姓的負責人申請乞福彩金，並簽立乞福彩登記表，負責人交付乞福彩金3萬元，並告知吳應於1年後歸還。

吳屆期未歸還3萬元，經負責人多次追討未果，吳明知對方所陳述借貸關係為真實，且乞福彩登記表的簽名為他本人簽署，竟仍意圖使負責人受刑事處分，基於誣告犯意，於去年3月13日，前往台南市警學甲分局學甲派出所，向承辦員警提出偽造文書告訴。

吳姓男子誣指負責人冒用他的名義，於乞福彩登記表上偽簽姓名，在檢察官偵訊時，仍堅持負責人偽簽；經刑事警察局鑑定認為登記表2紙上的簽名，與吳本人簽名字跡相符，檢察官將負責人處分不起訴，並主動偵辦吳，吳矢口否認誣告犯行，依然辯稱沒有簽名。

檢方依據天鳳宮負責人曾經向吳寄出存證信函，雙方曾到台南市佳里區調解委員會調解，林姓調解委員證稱，未聽聞吳指出乞福彩登記表是假的；另一名林姓調解委員證稱，吳當時表示乞福彩金已還完，並未否認有申請乞福彩金，檢察官認定吳犯行明確。

法院審理時，吳改口認罪，認定其犯誣告罪，審酌吳虛捏不實事項誣告負責人，使對方無端遭受訟累，陷入受有刑事處罰危險，更浪費司法資源，所為實不足取；並考量吳與負責人成立協議，兼衡其品行、犯罪動機、離婚，育有1個小孩，已成年，現無業等一切情狀。

法院將吳依犯誣告罪，判處有期徒刑3月，認其一時失慮，致罹刑章，經此次偵、審程序，當已知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑2年；並應向檢察官指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供40小時義務勞務，緩刑期間付保護管束。

49歲吳姓男子向警方報案指稱，天鳳宮負責人偽簽他的姓名申請乞福彩金，台南檢察官偵辦過程發覺有異，將負責人不起訴，將吳依誣告罪提起公訴。本報資料照片
49歲吳姓男子向警方報案指稱，天鳳宮負責人偽簽他的姓名申請乞福彩金，台南檢察官偵辦過程發覺有異，將負責人不起訴，將吳依誣告罪提起公訴。本報資料照片

台南 檢察官 警察

延伸閱讀

他趁保險女友人到府簽契約伸狼爪 雙雙和解獲緩刑

與未成年少女發生關係 男輔導員遭判緩刑5年

酒駕超速撞死人！實習律師掏1200萬求緩刑 被害家屬無法原諒：都是在演戲

台中櫃姐面試陸女 亮她證件影本八卦「收屍團」這下糗

相關新聞

男跑步機昏厥身亡飯店賠380萬…家屬申請保險金遭拒 提告結果曝光

台中市呂姓男子4年前入住中科大飯店，於健身房使用跑步機時昏厥，時隔1個多小時才被飯店人員發現，送醫仍宣告不治，法院判飯店...

向天鳳宮申請乞福彩金3萬元 被催討竟報警稱被廟方冒名

49歲吳姓男子向學甲侯府天鳳宮申請乞福彩金3萬元後，因天鳳宮負責人多次追討，吳竟向警方報案指稱，被廟方負責人偽簽他的姓名...

中藥販售新令違法？ 藥師公會理事長告衛福部長：像在當皇帝

藥師公會不滿衛福部中藥販售新令，理事長黃金舜今率領幹部到台北地檢署按鈴控告衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰涉圖利罪；黃金...

男控陸籍繼母棄父不顧還重大虐待 提告拔繼承權卻吞敗

兩岸婚姻迫於政治現實，感情路上往往阻礙不少，新竹一名陳姓男子前往大陸經商多年，已經離婚的他在大陸與一李姓女子交往後生下一子，後來回台辦理結婚登記，但在陳重病住台養病期間，李女都在大陸未到台灣照顧陳，就這樣兩地相隔2年餘，直到陳男病逝都沒見到面。 而陳男與前妻生的兒子，認為繼母無情無義，甚至為了某奪家產，不僅施虐父親，還對父親提告要錢，已經構成對父親的重大虐待，因此對繼母提告，要求法院確認繼母的繼承權不存在，但官司日前一審宣判，竟然是兒子敗訴，為何李女仍保有繼承權？要如何才能構成重大虐待？本周聯合報數位版法律快譯通專欄，將為讀者詳解，歡迎訂閱分享。

周刊爆「芝蔴村文教」禁止行使股東權利 董事長林宗翰告誹謗

周刊爆料「芝蔴村文教」遭法院禁止行使股東權利，「芝蔴村文教」認經營權問題遭抹黑不實報導造成社會誤解與品牌損害，芝麻街文教...

影／嘉義科技老闆替詐團設計假網站 騙百人牟利5000萬

嘉義市蔡姓男子是科技公司負責人，具工程師背景，去年疑與屏東縣許姓金主合作，以每月5萬元酬勞，替許設計投資虛擬貨幣的假網站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。