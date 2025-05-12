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中藥販售新令違法？ 藥師公會理事長告衛福部長：像在當皇帝

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藥師公會不滿衛福部中藥販售新令，理事長黃金舜今率領幹部到台北地檢署按鈴控告衛福部長邱泰源中醫藥司長蘇奕彰涉圖利罪；黃金舜表示，公會日前在凱達格蘭大道陳情，但未接到衛福部有關回應，批邱泰源、蘇奕彰好像在當「皇帝」。

黃金舜表示，邱泰源、蘇奕彰好像「朕想要怎麼樣就怎麼樣，一介草民干我何事」，藥師公會忍無可忍、沒有退路，才到地檢署提告。

黃金舜說，4月22日公會到衛福部表達想法， 5月4日在凱道跟總統表達想法，邱泰源、蘇奕彰的態度卻「鐵板一塊」，他也了解今天的提告於短時間沒有辦法得到結果，但陸續還會在衛福部的門口做「快閃」抗議。

黃金舜說，專業要回歸專業，藥師公會站出來就是要捍衛用藥安全，因此要控告邱泰源、蘇奕彰涉嫌圖利罪。

藥師公會委任律師唐嘉瑜表示，邱泰源身為衛福部部長、蘇奕彰身為中醫藥司司長，藥師法的規定是屬於他們要監督事項，邱、蘇明知所做出來的解釋違反法令，卻一意孤行要繼續維持，導致不具專業藥師資格的人可取得中藥販賣資格的不法利益，建請檢方依法查辦。

藥師公會今到台北地檢署按鈴申告衛福部長邱泰源圖利。記者王聖藜/攝影
藥師公會今到台北地檢署按鈴申告衛福部長邱泰源圖利。記者王聖藜/攝影

中藥 中醫 衛福部 邱泰源

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