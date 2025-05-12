中藥販售新令違法？ 藥師公會理事長告衛福部長：像在當皇帝

藥師公會不滿衛福部中藥販售新令，理事長黃金舜今率領幹部到台北地檢署按鈴控告衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰涉圖利罪；黃金舜表示，公會日前在凱達格蘭大道陳情，但未接到衛福部有關回應，批邱泰源、蘇奕彰好像在當「皇帝」。

黃金舜表示，邱泰源、蘇奕彰好像「朕想要怎麼樣就怎麼樣，一介草民干我何事」，藥師公會忍無可忍、沒有退路，才到地檢署提告。

黃金舜說，4月22日公會到衛福部表達想法， 5月4日在凱道跟總統表達想法，邱泰源、蘇奕彰的態度卻「鐵板一塊」，他也了解今天的提告於短時間沒有辦法得到結果，但陸續還會在衛福部的門口做「快閃」抗議。

黃金舜說，專業要回歸專業，藥師公會站出來就是要捍衛用藥安全，因此要控告邱泰源、蘇奕彰涉嫌圖利罪。