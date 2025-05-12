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周刊爆「芝蔴村文教」禁止行使股東權利 董事長林宗翰告誹謗

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

周刊爆料「芝蔴村文教」遭法院禁止行使股東權利，「芝蔴村文教」認經營權問題遭抹黑不實報導造成社會誤解與品牌損害，芝蔴街文教董事長林宗翰今在律師陪同下，控告周刊記者涉加重誹謗罪，檢方將分案偵查。

林宗翰表示，教育不是政治鬥爭的工具，更不應成為特定勢力混淆視聽的媒介，呼籲媒體回歸查證原則，拒絕成為不實訊息的傳聲筒；芝蔴村文教將持續以法律行動與教育信念，守住清白，守住教育場域的純粹與信任。

芝蔴村文教表示，芝蔴村文教長年專注教育，憑藉專業課程與誠信經營，在台灣建立深厚信任與知名度，也因此成為特定勢力蓄意攻擊與錯誤操作輿論的目標。

此外，芝蔴村文教為依法獨立設立的教育品牌，與任何個人涉及之法律案件、財務爭議或經營權對立均無關聯，也未參與遭法院禁止行使權利之人士所涉及之紛爭。

律師表示，網路上有謠言指控芝蔴村文教洩漏學生或家長個資，為惡意造謠，毫無事證，芝蔴村文教始終嚴格遵守個資法與相關規定已啟動法律程序，絕不寬貸。

芝蔴村文教說，芝蔴村文教全台103校教學正常，分校目前教學秩序穩定、運作如常，所有教師持續在第一線守護孩子學習進度與安全。相關外界抹黑與操作，並未影響實際教學與學生學習權益。

芝麻街文教董事長林宗翰（右）今在台北地檢署控告周刊記者加重誹謗。記者王聖藜/攝影
芝麻街文教董事長林宗翰（右）今在台北地檢署控告周刊記者加重誹謗。記者王聖藜/攝影

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