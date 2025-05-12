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影／嘉義科技老闆替詐團設計假網站 騙百人牟利5000萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

嘉義市蔡姓男子是科技公司負責人，具工程師背景，去年疑與屏東縣許姓金主合作，以每月5萬元酬勞，替許設計投資虛擬貨幣的假網站後，用來詐騙被害人，至少百人受害，損失5000萬元，檢警去年至今年4月間收網，帶回許等涉案8人，許遭羈押禁見。

刑事局中打隊在去年初時清查假投資被害人資料，針對假投資網站網域清查，經報請嘉義地檢署徐鈺婷指揮後，與屏東縣屏東警分局、高雄市林園警分局、嘉義市第二警分局、台中市刑大、基隆市第三警分局等單位合辦。

經查，嘉義市蔡姓男子（45歲）具工程師背景，成立「森〇科技公司」，涉以每月5萬元代價，替屏東縣詐欺機房的許姓金主（26歲）設計假投資虛擬貨幣網站，以由機房機手向被害人以假投資方式詐騙。

許的詐欺機房是在臉書等社群軟體，刊登徵才訊息，吸引被害人加LINE好友、投資群組，再以高獲利投資為由，提供假投資網站誘騙被害人操作，使用人頭帳戶轉帳、虛擬貨幣及超商繳費等方式供被害人入金，增加檢警查緝困難。

若遇到缺錢的被害人，歹徒則改以募資、洗金流協助貸款為由，詐騙被害人提供帳戶，依詐團指示轉帳，最終被害人不僅遭受金錢損失，還成為人頭帳戶及洗錢共犯。

檢警在去年7月、9月先查緝蔡男及員工到案後，今年1月、4月間溯源追查屏東地區詐欺機房、金主等6人。

全案查扣現金95萬餘元、BMW、BENZ名車各一輛、手機、電腦設備等贓證物，清查涉案假投資網站計詐騙被害人逾100人，財損金額超過5千萬元。

全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法移送嘉義地方檢察署偵辦，經檢察官向管轄法院聲請羈押許姓金主獲准。

刑事局表示，近年來詐欺犯罪型態，詐欺集團多以「投資」或「求職」為標題吸引被害人目光，誘騙被害人入金投資或提供帳戶，請民眾務必提高警覺，切勿因貪圖短期利益而遭受詐騙或無意間成為洗錢共犯。

屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，查扣涉案名車、主機、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，查扣涉案名車、主機、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，查扣涉案名車、主機、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，查扣涉案名車、主機、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人。圖／刑事局提供
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人。圖／刑事局提供
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，帶回許等涉案8人。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，帶回許等涉案8人。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，查扣涉案名車、主機、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，查扣涉案名車、主機、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，查扣涉案名車、主機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，查扣涉案名車、主機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

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