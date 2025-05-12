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登革熱防治中心前約用人員 偽造上百名受處分人已送執行

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南登革熱防治中心前約用人員彭姓男子明知其所掌管的103名違反傳染病防治法遭開罰的受處分人尚未繳納3千元罰鍰，也尚未移送強制執行，竟因擔心被主管知道未完成業務，而在公文上登載「移送強制執行」；台南地院將他判刑1年6月，宣告緩刑3年。

判決書依據台南地檢署起訴指出，台南市登革熱防治中心前約用人員彭姓男子自2017年5月10日開始任職，負責辦理行政裁處、疫情分析及疫調暨個案管理等業務，是依法令服務於地方自治團體所屬機關，而具有法定職務權限的公務員。

彭於2019年3月至2022年8月間承辦登防中心有關違反傳染病防治法第25條第2項等規定之罰鍰催繳、行政執行、債權憑證及歲入保留業務，負責於每季將行政罰鍰案件依實際辦理情形登載於其職務上所掌管「歲入保留明細表」公文書。

彭姓男子明知受處分人應繳納的行政罰鍰，於繳納期限屆滿經催繳仍未繳納者，應移送行政執行；但彭尚未完成承辦業務，又唯恐被上司知道，他竟將還沒有繳納罰鍰、也還沒有經登防中心移送法務部行政執行署強制執行的受處分人，登記「移送強制執行」。

彭明知他所寫下的103名受處分人，均尚未繳納3000元罰鍰，也尚未移送強制執行，卻在其職務上所掌管歲入保留明細表公文書上，於「尚未入庫原因」欄位登載不實內容，並將公文逐級陳核登防中心主管，提送台南市衛生局會計室。

彭分別於2021年1月27日（109年第4季）、2021年4月19日（110年第1季）、2022年2月21日（110年第4季）印出「歲入保留明細表」公文書紙本，導致足生損害於衛生局對於行政罰鍰應收款項控管正確性，案經衛生局向廉政署告發偵辦。

檢方偵訊時，江姓約用人員指出，她自2022年10月起接手彭承辦稽催罰款業務，她會比對發文行政執行署的公文與清單後，才會在歲入保留明細表的尚未入庫原因欄位填寫「移送強制執行」；經她比對彭所經手的受處分人，發現部分處分書案件查無移送紀錄。

彭姓男子當時的主管蔡姓組長指出，若登防中心未移送強制執行，卻在歲入保留明細表的尚未入庫原因欄位填寫「移送強制執行」，可能導致超過行政執行法5年請求權的時間，而無法執行。彭則在案發後，始終承認犯行。

法院認定，彭姓男子犯刑法行使公務員登載不實文書罪，其3次犯行，犯意各別、行為不同，應予分論併罰；考量其始終認罪、犯後態度良好，需撫養重病胞姐及素行等一切情狀，3罪分處有期徒刑1年1月、1年1月、1年3月，應執行有期徒刑1年6月。

法院審酌，彭因一時失慮致罹刑典，犯後承認犯行，深具悔意，審酌整體犯罪情節、犯後態度，經本次偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，認其所宣告之刑，以暫不執行為適當，宣告緩刑3年，並應向公庫付10萬元。

台南市登革熱防治中心前約用人員彭姓男子明知其所掌管的103名違反傳染病防治法遭開罰的受處分人尚未繳納3千元罰鍰，也尚未移送強制執行，竟因擔心被主管知道未完成業務，而在公文上登載「移送強制執行」。本報資料照片
台南市登革熱防治中心前約用人員彭姓男子明知其所掌管的103名違反傳染病防治法遭開罰的受處分人尚未繳納3千元罰鍰，也尚未移送強制執行，竟因擔心被主管知道未完成業務，而在公文上登載「移送強制執行」。本報資料照片

台南 強制執行 登革熱 衛生局

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