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麥當勞前男主管性侵少女獲不起訴 高檢認「偵查不完備」發回一審續偵查

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麥當勞前男主管性侵案偵查不完備 高檢發回士林地檢2度偵辦

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

17歲少女去年墜河身亡，她的母親上網揭發女兒在麥當勞打工疑遭男主管性侵，士林地上月將男主管處分不起訴後，少女家人聲請再議，台灣高檢署調查認為偵查不完備，將案件發回偵查，士林地檢署將分「偵續」案號二度偵辦。

2024年底少女母親在Threads發文痛訴女兒在麥當勞打工遭主管拉到監視器死角性，還指男主管嗆聲「我富二代你告不贏」等，麥當勞調查認定性騷擾成立，士林地檢署分案調查性侵案。

檢方偵認為，少女報案時一開始稱遭侵害6次，之後改口10次，供述不一致，男主管主張雙方互動為合意，檢察官結案認為犯罪事證不足，予男主管不起訴處分。

不過，檢方結案後，少女的父母向台灣高檢署聲請再議，二審檢察官調查認為，士林地檢署偵辦性侵案偵查確有不完備之處，發回一審繼續偵查。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

主管 性侵 檢察官 母親 麥當勞

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