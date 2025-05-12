麥當勞前男主管性侵案偵查不完備 高檢發回士林地檢2度偵辦

17歲少女去年墜河身亡，她的母親上網揭發女兒在麥當勞打工疑遭男主管性侵，士林地上月將男主管處分不起訴後，少女家人聲請再議，台灣高檢署調查認為偵查不完備，將案件發回偵查，士林地檢署將分「偵續」案號二度偵辦。

2024年底少女母親在Threads發文痛訴女兒在麥當勞打工遭主管拉到監視器死角性，還指男主管嗆聲「我富二代你告不贏」等，麥當勞調查認定性騷擾成立，士林地檢署分案調查性侵案。

檢方偵認為，少女報案時一開始稱遭侵害6次，之後改口10次，供述不一致，男主管主張雙方互動為合意，檢察官結案認為犯罪事證不足，予男主管不起訴處分。