台南市府前碩士畢約聘女辱罵同事「瘋狗母」 判拘役20日

碩士畢業的楊姓女子是台南市經濟發展局前約聘人員，她因與陳姓女同事發生口角，竟與台語數次辱罵陳女「瘋狗母」；台南地院審理時，楊女否認犯行，辯稱是自言自語，由於兩名同事都聽到她對著陳女辱罵，法院將楊女依公然侮辱罪判處拘役20日。

判決書指出，楊姓女子過去是台南市政府經濟發展局的約聘人員，2023年8月25日上午9時許，她在辦公室內因公務與陳姓女同事發生口角後，竟以台語數次辱罵「瘋狗母」，並要求其他稽查同仁不要理會陳女，足以貶損陳女人格及社會評價。

案經陳女報警提告，檢方偵訊時，楊女聲稱講「瘋狗母」是自言自語，矢口否認公然侮辱犯行，她辯稱沒有針對陳女說這樣的話，當時她彙整資料，跟陳女陳述資料的時候，對方跋扈囂張，且言語侮辱她，所以她才回到位置自言自語，並沒有要毀損陳女的意思。

黃姓女同事證稱，當天她準備要出勤，沒有注意到楊女、陳女因何事發生糾紛，但後來聽到楊女以閩南語「瘋狗母」辱罵陳女；楊女後來跟她還有郭姓女同事說不要理陳女，她們認為跟公務有關。郭女也證稱，楊女的確有以閩南語「瘋狗母」辱罵陳女。

郭女指出，楊女為什麼罵陳女她已經不太記得，但是是因為公務關係，當時楊女說這句話的音量是大到辦公室內其他人都可以聽到，楊女還有罵陳女說「瘋狗母」吠吠吠不停，不只一次。二人說法，法院認定與陳姓女子提告內容證述相符。

法院指出，本案有陳女、證人證述，並有刑案現場照片及監視器錄影畫面，事證明確，足認楊女所辯無非事後畏罪卸責之詞，不足採信；楊女犯行堪以認定，應依法論科，楊女數次言語辱罵，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，應論以接續犯，僅成立一罪。

法院審酌，楊女與同事因細故起爭執，遇事不思冷靜以對，而逕行以不堪言詞謾罵，致陳女名譽受損，足以貶損其於社會上人格及地位；除無濟於解決紛爭，反滋生更多衝突及問題，法治教育顯有不足，行為亦無足取，且於犯後猶否認犯行。