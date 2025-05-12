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幫詐團查個資 新莊警求重刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北地檢署。圖／聯合報系資料照片
新北地檢署。圖／聯合報系資料照片
新北市王姓警員涉以警用系統替熟識的新莊區曾姓前里長查個資，二年違法查閱數十筆，其中廿四筆是替曾男從事詐騙的兒子查人頭帳戶；新北地檢署依公務員洩密及違反個資法起訴二人，並建請法官對王從重量刑。

檢廉原懷疑王遭吸收加入詐團，涉及貪汙，但因曾男兒子未到案通緝中，檢方未發現收賄事證，王男銀行金流也無異狀，待進一步追查。檢察官以王員身為警務人員，利用職務機會濫查民眾個資，將反詐騙資料洩漏給詐團，惡性重大，建請從重量刑，不予緩刑。

檢廉調查，王姓警員任職丹鳳派出所期間認識曾男，曾當時是里長，涉透過王協助偷查民眾個資，一直到曾男里長落選仍持續。

二○二一年四月起，王涉利用警政知識聯網，以線上路檢盤查、受理報案、偵辦刑案、查緝逃犯等不實名義，蒐集曾男轉交欲查的特定民眾個資，再以通訊軟體外洩給曾男，不清楚曾用途。

二○二二年三到九月間，王員又以派出所一六五反詐騙系統平台，查詢廿四筆民眾個資，確認被查詢者的帳戶是否被通報、警示，曾再交給兒子用來向帳戶已被警示未能繼續使用者索討賠償金。

檢廉搜索約談，王承認犯行，供稱會將查詢結果用通訊軟體翻拍傳給曾男，相關民眾報案資訊並標註順序，方便曾男辨識理解；曾男則辯稱「里民服務」，見鐵證如山才認罪。王偵訊後被檢方聲押獲准，市警局記二大過免職。

檢廉另查出，王二○二三年為協助廖姓友人女友追討互助會款，另以偵辦詐欺案為由，登入戶役政系統查民眾個資，抄錄在紙條交付廖男。廖男先前已獲緩起訴。

個資 詐騙 警察

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