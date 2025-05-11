不實訊息！網傳蔣萬安宣示「世壯運禁帶國旗」 北市警查獲法辦
網傳台北市長蔣萬安宣示世壯運會場禁帶國旗，北市警方今晚表示，世壯運執行委員會已證實為不實訊息，循線追查為49歲黃男涉案，詢後將依違反社維法移送法院裁處。
臉書粉絲專頁「公民審議－立委監督專區」今天上午9時許公開貼文，稱「蔣萬安重大宣示，台北市壯世代運動會場內不得出現國旗，但觀眾要帶五星旗沒問題」等內容，經網路廣泛轉發。
台北市警察局刑事警察大隊今晚透過新聞稿表示，上述訊息經2025雙北世界壯年運動會執行委員會證實，為不實訊息。
市刑大表示，為免不實訊息影響世壯運順利進行，立即展開調查，並發現相關粉絲專頁是由1名黃姓男子負責經營，今晚通知他到案說明並坦承不諱。
全案詢後將黃男依涉違反社會秩序維護法第63條規定，移送管轄法院裁處。
市刑大呼籲，民眾使用網路發言應謹慎，切勿觸法，利用網路散布不實訊息者，警方定依法嚴辦，以維護社會秩序。
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