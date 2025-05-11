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台男設機房詐陸241人 刑期上看157年…結果卻只判4年

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投陳姓男子看準疫情興起口罩商機，在台設置詐騙機房，假冒微信客服、公安等佯稱因販賣口罩涉詐欺或廣告不實，1個月內詐騙對岸民眾達241人，若一罪一罰刑期達157年，但經參酌各次犯行間隔時間、行為態樣等，判處應執行4年。

判決書指出，2020年正值疫情期間，陳男和綽號「01」男子竟策畫向居住在中國大陸地區施以詐術牟利，由01提供中國人民個資，陳則在南投、屏東等地汽車旅館或民宿設置詐騙機房，並招募近10人假冒微信客服、中國公安等行騙詐財。

陳男將其組織內人員分工，分別假冒中國微信客服、公安等，佯稱對方因販賣口罩涉詐騙或不實廣告，必須停用微信，博取受害人信任後，再轉由假冒中國公安的二線人員，威嚇已涉入刑事案件，最後交由下一線行騙促使將錢轉入指定帳號。

由陳男主導的詐團，短短一個月內就詐騙了241人，其中有29人依指示將錢轉到行騙的帳戶中，遭詐騙金額從人民幣數千到10萬多元不等；但在2020年11月也被警方在查獲，起初手機、筆記型電腦等證物，陳男被捕後也坦承犯行。

南投檢方因此以違反組織犯罪防制條例、詐騙取財、詐騙取財未遂等罪名對陳男提起公訴，經南投地院審理，詐騙取財案29罪分別判處1年1月到1年8月不等有期徒刑，詐財未遂案每案判刑7月，若一罪一罰，合計刑期達157年之多。

但因陳男是同時觸犯組織犯罪、詐財、詐財未遂等罪，因犯罪目的單一，犯罪時間有局部重疊，前後緊接實行詐財，為想像競合犯，經參酌各次犯行間隔時間、行為態樣等情狀，南投地院法官最終判決陳男，應執行有期徒刑4年，可上訴。

南投1男在台設置詐騙機房，假冒微信客服、公安等佯稱因販賣口罩涉詐欺或廣告不實，1個月內詐騙對岸民眾達241人，若一罪一罰刑期達157年，但經參酌各次犯行間隔時間、行為態樣等，判處應執行4年。詐騙示意圖。圖／AI生成
南投1男在台設置詐騙機房，假冒微信客服、公安等佯稱因販賣口罩涉詐欺或廣告不實，1個月內詐騙對岸民眾達241人，若一罪一罰刑期達157年，但經參酌各次犯行間隔時間、行為態樣等，判處應執行4年。詐騙示意圖。圖／AI生成
南投司法大廈。本報資料照
南投司法大廈。本報資料照

個資 南投 微信 詐欺 詐騙

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