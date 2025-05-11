15筆上萬坪、近4億房產全給兒子 女兒主張遺囑無效獲勝訴

台南市一名婦人無法接受母親過世後，兄弟提出的遺囑記載，將15筆上萬坪、總價值近4億元的房屋土地都留給兩個兒子繼承，提告主張母親明明識字，遺囑竟註記其不識字而無法簽名；台南地院認定，遺囑未踐行法定程序，判決遺囑無效。這也代表遺產將面臨重新分配。

這名婦人提出請求確認遺囑無效訴訟，主張兄弟二人當時帶著93歲母親，至民間公證人事務所書立的公證遺囑，內容是將母親名下位於台南市15筆總計10531坪（34814平方公尺）的房屋、土地都分配給二個兒子，二人各擁有二分之一，價值約3億7千1百餘萬元。

遺囑提到「由於遺囑人不能簽名，爰由公證人依公證法第捌拾肆條代書姓名，並使遺囑人蓋章或按捺指印」；另外公證人註記「遺囑人因不識文字不能簽名，依公證法第捌拾肆條第參項規定，由公證人代書其姓名，並由遺囑人本人按左手大拇指指印及印章代之」。

婦人指出，母親明明識字，依全戶戶籍謄本教育程度欄位可見，母親是國校畢業，且最高學歷其實是家商畢業，曾短暫任職銀行櫃台工作；母親與父親結婚後，跟隨父親從商，擔任家族事業會計財務工作，且農保加、退保時均需親自簽名，請領保險給付時亦需親自簽名。

婦人認為，母親怎麼可能因不識文字無法簽名？公證書沒有讓母親簽名，違反民法第1191條第1項「遺囑人同行簽名」法定要件，自屬無效；其次，如果公證人不知道母親識字，是因母親當時稱不識字，則母親在作成公證遺囑當時，顯然意識不清而欠缺遺囑能力。

因此，如果母親當時已經意識不清而稱不識字，對於公證人之說明，亦恐無法理解，如何認可龐雜遺囑內容？足認公證遺囑欠缺遺囑人真意實質要件。婦人主張，無論是沒有給母親簽名，或是母親已意識不清而稱不識字無法簽名，均可認遺囑無效。

婦人兄弟說明，依據公證法規定及最高法院判決意旨，公證遺囑僅需由立遺囑人指定二人以上見證人，在公證人前口述遺囑意旨，並甶公證人筆記、宣讀、講解，經立遺囑人認可後，記明年月日，由公證人、見證人及立遺囑人同行簽名，即認符合公證遺囑要件。

兄弟主張，母親的公證遺囑係是在她意識清晰、精神狀態良好下，由嘉義地方法院所屬民間公證人依母親口述內容筆記，並經公證人宣讀、講解，經母親認可，記明日期，由公證人、見證人、母親簽名或按捺指印，製作過程核與民法第1191條第1項所規定要件並無不合。

兄弟認為，母親公證遺遺囑合法有效，倘對公證書內容有相反主張者，即應由其對所否認事項負舉證之責，否則即認公證遺囑內容具有相當公信力及證據力；對方否認遺囑效力，然並未提出相當證據以實其說，則應認請求確認公證遺囑無效，並無理由。

台南地院向農會函調本案被繼承人加保、薪調、身分變更、退保申請書等相關資料，及向保險公司函調被繼承人申請保險給付或理賠資料，其上均有被繼承人親筆簽名；且原告主張被記人是高職畢業，被告未予爭執，堪認被繼承人應識字且能自己簽名。

法院認為，公證遺囑應由遺囑人簽名，不能簽名者，由公證人將其事由記明，使按指印代之，民法第1191條第1項定有明文；被告既自承被繼承人訂立公證遺囑時精神狀況正常、能理解問話及明確陳述，則被繼承人並沒有因不識文字而不能簽名的狀況。

法院指出，被繼承人在可以自己簽名的情況下，卻沒有於公證遺囑上親自簽名，而由公證人代書姓名，足認訂立公證遺囑之過程並未踐行民法第1191條第1項所規定之法定程序，應屬無效；因此婦人訴請公證遺囑無效，為有理由，應予准許。