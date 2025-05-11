高齡權益保護社區法治教育 檢察官談長者守護財產撇步

台南地檢署檢察官廖羽羚昨天出席「高齡權益保護社區法治教育」，分享長者容易被騙的途徑包括「名人推薦投資存股」、「報稅、繳費訊息假連結」、「假郵局配送異常通知單」等，並指「出能否在現實生活找到對方？能否驗證對方真實身分」是慎防遭到詐騙的重點。

為提升高齡者對於農地利用、財產傳承及詐騙防範的法治知能，國立成功大學法律學系與台南市地政法學會昨天在台南市新化區農會，舉辦「高齡權益保護社區法治教育」第三場次活動，主題為「農地利用、農地資產活化與永續傳承」及「不要以為老人好騙」。

地政法學會理事長黃偉琳指出，隨著農地價格上漲，擁有農地的長者成為詐騙集團眼中的肥羊，農地詐騙層出不窮，因此邀請檢察官宣導防詐；成大法律系副教授葉婉如表示，如何有效發揮農地利用，做好最佳的資產活化與未來傳承規畫，也與長者權益息息相關。

台南地檢署檢察官廖羽羚主講「不要以為老人好騙」，現場有100多名長者出席聆聽，她針對長者重點提示「名人存股社團都是詐騙」、「臉書購物詐騙文特徵：閒置、用不到、不能留言」、「報稅4詐騙手法 點開假連結小心錢沒了」、「慎防假郵局配送異常通知單騙取個資」。

其他還要注意「繳費簡訊真假分不清？台水、台電簡訊唯一認證發送碼111」、「注意詐騙集團假冒台電簡訊詐騙」、「幫朋友寵物投票 小心LINE被盜去騙錢」、「假冒檢察官-叫你領錢就是詐騙」、「假冒親友-用原本的電話跟本人求證」。

廖羽羚指出，慎防網路詐騙的重點首先要確認「能否在現實生活找到對方？能否驗證對方真實身分」；她建議長者，建立相互信任的親子關係，才是最安全有效的安全網，譬如阻止長輩為了投資而抵押房產，可向地政事務所聲請將不動產預告登記給子女。

長者也可設定「地籍異動即時通」，設定二組不限本人的行動電話及電子信箱號碼，當不動產有申請買賣、拍賣、贈與、夫妻贈與、信託、抵押權設定、書狀補給、查封、假扣押、判決移轉、調解移轉、和解移轉等相關登記時，地政單位就會發送簡訊及電子郵件通知「指定對象」。

廖羽羚說明，阻止長輩匯款，可至銀行設定存款異動簡訊通知；若要防範長者身份被盜用，進而遭受金融詐欺或不法操作，可至財團法人聯合徵信中心網頁下載當事人辦理註記申請書，申請「金融註記（信用資料註記）」，一旦設定註記，任何涉及長者身份的金融申請將受到限制。

台南市農業局森林及自然保育科科長朱健明分享「農地利用、農地資產活化與永續傳承」，說明非都市土地容許使用案件作業規定及申請作業程序、林業用地可作何容許使用、如何申報簡易水土保持計畫以及綠美化苗木申請流程等，同時也介紹台南市保育地質地景與生態動物。

葉婉如表示，本場法治教育活動由「教育部社區法治教育計畫」補助，並在新化區農會總幹事林侑融及地政法學會副理事長戴小莉支持與協助下順利舉辦；活動適逢母親節前夕，主辦單位特別準備康乃馨花束贈送參與長者，也透過有獎問答與互動交流。

葉婉如指出，透過講師深入淺出說明農地活化、長輩名下土地的法律風險，以及分享面對詐騙手法時如何自保，讓法治教育走入社區，幫助長者成為自己權益的守護者，強化對法治議題的認識與參與感。

此外，律師黃睦涵、王偉龍、鄒耀德、地政士許麗美、黃森貴均至現場提供專業諮詢服務，協助長者瞭解農地權利、資產傳承與登記爭議等實務問題；多位長輩表示，此次活動讓他們了解如何保護自家土地與權益，也提醒子女注意長輩財產管理與法律風險。