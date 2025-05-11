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影／悲傷母親節..宜蘭監獄管理員開車撞死機車騎士 命喪黃泉

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

這兩天大家歡度母親節，卻傳出宜蘭監獄管理員昨晚與母親聚餐結束後要返回監所，在監獄前轉彎與一名直行的機車騎士發生撞擊，造成20幾歲機車騎士身受重傷，送醫不治，家人得知後悲傷欲絕。

昨晚20時30分許，三星警分局獲報位於三星路三段365巷口的宜蘭監獄前附近發生交通事故，警方立即趕赴現場處理；經查，30幾歲伍男駕駛自小客車沿三星路三段，東往西方向行駛，行經上述地點欲左轉，不慎與對向西往東的直行車，由嚴男騎乘的機車發生碰撞，人車噴飛到對向車道。

嚴男身受重傷，當場昏迷，送往羅東博愛醫院搶救後不治。據了解，開車的伍男昨天安排休假，晚間與家人聚餐慶祝母親節，吃完飯後騎車要返回監獄宿舍，未料在監所前發生車禍，今天被依涉嫌過失致死罪，移送宜蘭地檢署偵辦。

警方調查，小客車駕駛經酒測無酒精反應，肇事原因尚待釐清，提醒用路人夜間行車視線不佳、風險增加，行經路口、彎道與鄉間道路時，請務必減速慢行，依規定禮讓，確保行車安全。

20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供
20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供
20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供
20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供
20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供
20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供
20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供
20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供
20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供
20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供
20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供
20幾歲的宜蘭監獄管理員請休假與母親聚餐，歡度母親節，未料昨晚吃完飯騎車返回監獄時與自小客車發生撞擊，重傷送醫不治，讓母親悲痛欲絕。圖／警方提供

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