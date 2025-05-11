聽新聞
0:00 / 0:00
影／悲傷母親節..宜蘭監獄管理員開車撞死機車騎士 命喪黃泉
這兩天大家歡度母親節，卻傳出宜蘭監獄管理員昨晚與母親聚餐結束後要返回監所，在監獄前轉彎與一名直行的機車騎士發生撞擊，造成20幾歲機車騎士身受重傷，送醫不治，家人得知後悲傷欲絕。
昨晚20時30分許，三星警分局獲報位於三星路三段365巷口的宜蘭監獄前附近發生交通事故，警方立即趕赴現場處理；經查，30幾歲伍男駕駛自小客車沿三星路三段，東往西方向行駛，行經上述地點欲左轉，不慎與對向西往東的直行車，由嚴男騎乘的機車發生碰撞，人車噴飛到對向車道。
嚴男身受重傷，當場昏迷，送往羅東博愛醫院搶救後不治。據了解，開車的伍男昨天安排休假，晚間與家人聚餐慶祝母親節，吃完飯後騎車要返回監獄宿舍，未料在監所前發生車禍，今天被依涉嫌過失致死罪，移送宜蘭地檢署偵辦。
警方調查，小客車駕駛經酒測無酒精反應，肇事原因尚待釐清，提醒用路人夜間行車視線不佳、風險增加，行經路口、彎道與鄉間道路時，請務必減速慢行，依規定禮讓，確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言