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小貨車超速撞死孕婦釀「一屍兩命」僅願賠80萬判8月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東一名懷孕37周即將臨盆的詹姓孕婦，前年3月27日遭劉姓小貨車駕駛超速撞上，詹女倒地後重傷，送醫急救後不治，肚子裡的孩子也成死胎，劉男肇事釀「一屍兩命」，屏東地院一審判刑8月，他即檢方均不服上訴，高雄高分院維持原判，劉得入監。

判決指出，59歲劉男前年3月27日上午9時許駕駛小貨車，沿屏東縣屏東市中柳路由西往東方向行，行經復興南路一段451巷80弄交叉路口時，劉男卻未減速慢行，反而超速通過路口。

當時詹女正好騎機車出復興南路一段451巷80弄，與行駛在中柳路的劉男貨車發生碰撞，詹女遭撞倒地後，送醫有顱骨骨折、腦室內出血及多處內出血，急救後傷重不治，因詹女當時懷胎37周即將臨盆，車禍造成「一屍兩命」。

屏東地院審理時，法官認為當時天候晴、路面乾燥無缺陷且無障礙物，劉男行經劃設「慢」字標線且設置反射鏡的無號誌路口卻未減速，反而超速行駛，應負肇責，考量他與詹女家屬未達成和解，依過失致死罪判刑8月。

劉男及檢方不服刑度均上訴，檢方痛斥詹女懷孕近臨盆前死亡，且胎死腹中，損害甚大，劉男卻未道歉也未和解，應該從重量刑。

高雄高分院審理後，法官認為劉男有和解意願，願賠償80萬元給詹女家屬，但雙方對於賠償金並未達成共識，原審量刑已有考量，駁回檢方及劉男上訴，維持8月刑度，且為讓劉深切反省，不宣告緩刑。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

屏東縣 懷孕 死亡

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