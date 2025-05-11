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劉姓保母姊妹涉凌虐剴剴致死 台北地院13日宣判

中央社／ 台北11日電

劉彩萱、劉若琳姊妹受托照顧1歲男童「剴剴」期間，涉嫌凌虐剴剴致死，北檢依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴2人。北院國民法庭審理後，訂於5月13日下午2時30分宣判。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對剴剴犯凌虐、妨害自由、傷害等行為。

剴剴於112年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴劉彩萱、劉若琳姊妹，由台北地方法院國民法官法庭審理。

北院於4月21日起行國民法官選任程序，選出6名國民法官、4名備位國民法官，並進行宣誓及審前說明程序，4月22日起與3名職業法官共組合議庭審理。

剴剴案歷經10次審理庭，劉彩萱坦承犯罪，並在最後陳述時道歉，表示「我錯了，我會勇敢承擔所有錯，接受應該有的懲罰」；劉若琳坦承曾不小心用指甲刮傷剴剴，否認凌虐。

公訴檢察官認為，劉彩萱、劉若琳罪惡滿盈，2人所涉罪名依法沒辦法求處死刑，最重就是無期徒刑，因此建請法院判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年至18年徒刑。

國民法官 無期徒刑

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