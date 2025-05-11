自來水接管才發使照 建商指基市府違法 請求國賠1億元

建商在基隆推大型建案，指控市府違法要求檢附自來水「同意接管證明」，才肯核發使用執照造成損失，請求國家賠償1億元。市府答辯，為確保高地用戶用水才有此要求，且業者請求國賠罹於時效。法官審理後，認定業者求償罹於時效，駁回告訴。全案可上訴。

國揚實業提告指出，與其他業者在基隆共同投資興建「早安國揚」預售屋建案完工後，2020年12月16日向基市府申請使用執照時，市府違法要求檢附法定義務外的「同意接管證明」。這起建案的建照自核准後，歷經4次變更設計，市府均僅要求申請使用執照時，應檢附「通水核可證明」，後來卻要求檢附同意接管證明，濫用裁量權，於法無據。

國揚實業表示，為顧及消費者權益並早日取得使照交屋，仍先向自來水公司申請接管維護，2021年10月6日取得同意接管證明，同月14日才獲核發使照。建案買賣契約約定，應在通知開工日起1380日曆天取得使照，每逾期1日應給付遲延利息。公司為此支出的律師費、和解金等共1332萬4912多元，市府應負損害賠償責任。

國揚實業計算為取得同意接管證明，依水公司作業要點規定，應繳納費用包括移轉上水箱建物和土地所有權給水公司、加壓受水設備、工程改善費、20年加壓操作維護費和地價稅，合計6612萬多元，市府也應負擔損害賠償責任。外加額外支出的融資利息及財務費用2293萬多元，共向市府請求國賠1億237萬多元。

市府答辯，這起建案在2016至2020年間4次變更設計核准建照附表內，均有加註「本案請檢附通水核可證明」等文字， 原告應就知道需檢附通水核可證明並取得接管證明，卻遲至2024年4月25日才提出國家賠償請求，已超過2年期限。縱認原告2021年10月14日取得建案使用執照，才知悉需先申請接管起算，也已超出請求期限。

市府指出，為確保高地地區用戶用水公共利益，要求建商提出自來水接管證明，是合法行政裁量。本案為開發第3期工程，第1期普羅旺世共292戶，第2期我泉山莊共121戶、第3期早安國揚共561戶，累計973戶，已逾原規畫用水936戶，已達飽和，建商理應依自來水法及自來水公司規定申請接管，也不得推諉不知情。

市府指這起建案延誤取得使用執照，實因現場尚未施工完竣、相關文件未檢附、申請書未填寫完整、管制事項尚未處理完妥等缺失，並非市府要求取得接管證明導致。市府在建案4次變更設計核准建造執照，就要求檢附通水核可證明，時間充裕，建商與住戶和解金、訴訟費用與市府行政行為間，不具相當因果關係，聲明駁回告訴。

基隆地院法院審理後指出，這起建案具相當規模，原告既能出資並銷售，必然具有相當財務、建築工程、法務等專業資源，堪認最遲在2021年10月14日取得建案建照時（當時已獲得台灣自來水公司同意接管證明），即知悉要支付接管相關費用，並可實際取得使照時間，知悉應賠償購屋客戶金額，預見律師費支出。