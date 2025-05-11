快訊

0056、00878、00713不會大起大落⋯低波高息適合開槓桿？網吐槽曝歷史慘況

ETF單一成分股上限取消！全網嗨爆「都來給台積電抬轎」股價準備噴

NBA／勇士成「熱火2.0」？上半場未進三分球 2007年以來首見

交往時男子拍性愛影像 分手後秀給朋友看 女子崩潰求償

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

曾姓男子與前女友交往期間，在住處拍下她的私密和性愛影像，還讓翁姓、李姓男子觀看。被害女子為此到身心科求診，並向曾男求償50萬元。法官審理後，認為女子就醫費用1萬4900元，曾男應全額賠償，精神慰撫金以16萬元為適當，判決曾男賠償17萬4900元。全案可上訴。

被害女子提告指出，她與曾姓男子分手後不久，曾男在2022年9月17日晚間以LINE傳訊息給她，表示擔憂她另結新歡，她說沒這回事。同晚11時下班後，她要騎機車離開時，曾男擋住去路，並出示她的私密照，威脅說有她的隱私影像，要給別人看，迫於壓力才上車，後來在住家附近，以到超商買東為由乘隙逃離。

被害女子說，曾男在住處裝設監視錄影設備，先前曾攝錄並儲存她身體隱私部位及兩人親密行為影像，還未經她同意，播放給翁男、李觀看，侵害她的隱私權

被害女子指出，這件事令她精神上十分痛苦，曾至精神科就診，蒙受支付醫療費用和承受精神痛苦害，請求曾男賠償50萬元。曾男答辯時說，對前女友的指控內容不再爭執，但她請求的賠償金額過高，他無法負擔。

基隆地方法院法官審理指出，曾男承認犯行，加上被害人指訴情節和翁男、李男證言，以及曾男犯行已被刑事庭依強制罪判刑3月，違反個人資料保護法判刑5月，認定原告主張為真實，求償依法有據。

法官說，被害女子因受有創傷後壓力疾患，支出醫療費用1萬4900元，曾男應全額賠償。精神慰撫金部分，審酌被害女子高職肄業，目前無業，名下有不動產；曾男國中肄業，從事汽車美容工作，每月收入為3、4萬元，名下有房屋、汽車，慰撫金以16萬元為適當，判決曾男給付被害女子17萬4900元。

曾姓男子與前女友交往期間，在住處拍下她的私密和性愛影像，還讓翁姓、李姓男子觀看。基隆地方法院法官審理後，判決曾男賠償17萬4900元。全案可上訴。聯合報系資料照
曾姓男子與前女友交往期間，在住處拍下她的私密和性愛影像，還讓翁姓、李姓男子觀看。基隆地方法院法官審理後，判決曾男賠償17萬4900元。全案可上訴。聯合報系資料照

前女友 壓力 隱私權

延伸閱讀

懷疑廠房將農地作為非農業使用 他操作空拍機攝錄挨告

作業員染指已婚同事 還諷綠帽夫判賠50萬

慘！老公大玩「3人行」人妻闖旅館捉姦 驚見其中1人是她親哥

愛愛後他總秒睡＝不愛妳？性愛後的5個行為，偷偷透露他對妳的感情溫度！

相關新聞

高雄工地主任酒駕撞死高職生 有串滅證之虞遭羈押禁見

高雄市一名鄭姓工地主任今凌晨酒駕撞死騎機車的19歲李姓高職生，高雄地院晚間裁定鄭男有串滅證之虞，因此裁准羈押禁見。鄭男犯...

影／第一視角曝光 員警追逐百米連開4槍逮襲警通緝犯

台北市萬華警分局西園所警員，昨天（10日）下午在東園街，發現一名男子形跡鬼祟，警方盤查時，男子被認出是通緝犯拔腿就跑，警...

回收亂堆挨罵 男持鎚敲破少年頭

胡姓男子從事資源回收，卻隨手將物品堆放商家門前，去年十月午後，店主十七歲的兒子要他清走，雙方口角。胡心生不滿，竟持雙鎚攻...

交往時男子拍性愛影像 分手後秀給朋友看 女子崩潰求償

曾姓男子與前女友交往期間，在住處拍下她的私密和性愛影像，還讓翁姓、李姓男子觀看。被害女子為此到身心科求診，並向曾男求償5...

醫大生不爽高一小女友分手 侵入她IG貼劈腿文GG了

醫學系男大生不滿交往10個月的高一小女友提分手，為求復合使出各種手段，見電話、簡訊無用，於是侵入小女友的IG連續貼文自曝...

賣房瞞凶宅訊息 男詐欺取財判2年

李姓男子九年前透過友人介紹及屋主告知一間凶宅，仍以七百五十萬元購入，三年後求售，張姓婦人經帶看有意購買，但李對居中介紹的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。