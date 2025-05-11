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台中夫控妻與友上摩鐵6次求償 法官判免賠：影片不清

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名人夫指控妻子與友人在去年7月至9月間，6度前往汽車旅館，還有牽手依偎散步河堤行為，向二人求償60萬元，一審認為，人夫雖有提供相關影像，但影像畫面不清，無法確認車內人數與乘客身分，不認有逾越一般兩性交往，判二人免賠。

判決指出，台中市一名人夫與妻子育有一名未成年子女，但人夫在去年間發現，妻子常藉故外出後，徹夜不歸，經友人告知，才知妻子疑有出軌行為，經蒐證發現，妻子在去年7月至9月間，曾與另名男子有逛夜市、散步河堤、共赴汽車旅館的狀況，最後一次人夫還到汽車旅館內，當面與妻子與小王對質，不過二人支吾其詞，未正面回應。

人夫向小王、妻子求償60萬元，認為二人行為已侵害配偶權，情節重大，造成他精神痛苦。

台中地院審理時認為，人夫有提供7段影像證據，不過影片因拍攝距離過遠，或是影像模糊不清，無法判斷影像中人士身分，僅能確認車輛有進入汽車旅館，但人妻是否有與男友人發生逾越一般兩性的關係，尚無法從影片判斷。

另外人夫唯一一次有與妻子與男性友人在汽車旅館對質的那次，雖有對質影片，但妻子與男友人都未正面回覆質疑，二人僅稱「我沒辦法、我知道這樁事情我不對在先」、「那做出這件事情是我自己問題、那是我自己的問題」等語。

二人在法院審理時解釋，當天因男子情緒不佳，人妻身為男子好友，相約喝酒喝酒解悶，且男友人車子已汽車旅館內，二人回到汽車旅館後，男友人不讓人妻酒駕開車，二人才會分別在旅館房間、轎車內休息，未發生性關係。

法官審酌，此案人夫提供的證據不足以證明妻子與男性友人有發生性關係，或逾越一般兩性正常交往，判人妻與男性友人免賠，仍可上訴。

台中市一名人夫指控妻子與男性友人共赴汽車旅館，求償60萬元，台中地院判免賠。圖／AI生成
台中市一名人夫指控妻子與男性友人共赴汽車旅館，求償60萬元，台中地院判免賠。圖／AI生成

人夫 妻子 汽車旅館

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